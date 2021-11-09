 德语媒体:为什么要批评中国? | 媒体看中国 | DW | 08.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体:为什么要批评中国?

《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。

Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

民主国家的新闻媒体和中国官方媒体的角色有着根本性的不同

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"'抹黑中国'的说法是一种廉价的指责"为题，刊发评论指出，民主社会的新闻记者的职责不是赞美，而是批评；指责新闻记者"抹黑中国"的人，并没有正确理解民主国家内新闻记者应当扮演的角色。

"所谓的'抹黑中国'，指的是新闻媒体的反华运动。批评人士认为，针对中国的片面性负面报道正在诽谤中国以及中国人，怀揣着遏制中国崛起之恶意，并据此认定撰写这些报道的新闻记者是在政治动机驱使下积极采取行动。"

"颇为流行的'抹黑中国'之说法，在亲商界的圈子内广为流传。在(欧洲)商界，许多人都认为中国的发展对于欧洲企业也意味着巨大机遇，因而欣喜万分。而在某些右翼民族主义圈内，也有类似的声音，他们主要是羡慕中国拥有习近平这样的大权独揽的政治强人。"

"最为频繁提起'抹黑中国'之说法的，则是中国政府，他们认为西方媒体对中国的报道是片面、消极的。因此，中国当局现在正通过新华社、央视、《中国日报》等多语言节目来试图向全世界传递'正确的'中国形象。央视的对外口号就是'看见差异'，暗示中国和西方媒体所呈现的模样完全不同。"

DW.COM

周末，一位德国记者在郑州街头采访时被路人阻拦质问的画面在中国社交媒体上引起关注。“抹黑中国”已经成了对外国媒体的集体指责。

一位德国女大学生在网上发起众筹募捐，为的是要控告德国《世界报》的一篇报道对她诋毁中伤。中国官媒也加入了声援这位在推特上拥有数万粉丝、经常发表支持中国言论女生的行列。

数个主要的燃煤国4日在联合国气候峰会宣布将采取措施停用煤矿，并停止建造新的燃煤发电厂。然而，批评者称，相关的愿景仍模糊不清，因为几个主要的燃煤国并未签署协议。

联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。

目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。

作者接着指出，认为德语区媒体"抹黑中国"，这种说法并非全错，已经有多项调研结果显示，德语区媒体对中国的报道以负面为主，而许多读者则希望能多一点政治、经济领域之外的中国报道，并且应当增加一些认可中国成就的内容。作者认为，读者的这种愿望是合理的，但是并不能单纯地指责当前的报道是在"抹黑中国"。

"'抹黑中国'这一说法的问题在于，它无视了民主社会中新闻媒体应当扮演的角色。中国官方媒体所说的'正确的'中国形象到底指什么，这是显而易见的：有利于中共执政的内容。专制体制下的官方媒体，其职责是维护政治与社会秩序的稳定。政府斥巨资运营一个为自己服务的宣传机器，并将其包装为广播电视台、报社、网络媒体。"

"而在民主国家，媒体应当尽可能不受政府影响，从而能够密切监督政府。在媒体完全自由化运作的美国，对新闻媒体的'看门狗'之期待尤为突出；在欧洲，公法媒体尽管需要为国家承担一些义务，但是总体而言，新闻媒体依然必须对境内外的当权者保持批判姿态，揭露问题，从而促使这些问题被解决。"

作者最后指出，新闻记者呼吁关注中国的新疆、西藏、香港等问题，恰恰是在认真履行自己的职责。"当新闻记者揭露中国政府针对民主国家高校、议会、经济协会的潜移默化影响时，他们是在希望强化民主社会。他们揭露中国的滥用职权、暴力行径等现象，恰恰体现了他们对中国以及中国人民的关切。"

Luftverschmutzung in China

杭州附近的一座燃煤电厂

柏林出版的《世界报》继续关注中国在气候保护领域的角色。评论以"中国的'历史排放总量'之说辞不再有效"为题，指出按照现在趋势，到了本世纪中叶，中国的历史排放总量就会追平西方国家，因此必须在气候保护议题上加大对中国的压力。

"发达国家的碳排放已经在下降，但中国的碳排放却在短短几年内翻了好几倍。现在，中国的每年碳排放量占到全球1/3，大气层中温室气体的增量现在可以说主要就是由中国和印度两个国家造成的。中国的每年人均碳排放量也已经超过了欧盟，而且其增长势头将维持到2030年前。"

作者注意到，中国领导人一方面承诺在2060年前实现碳中和，另一方面又在联合国气候峰会等国际场合一再强调"历史排放总量责任"，认为较早开始工业化的西方发达国家应当为气候变暖承担主要责任，要求发达国家向新兴国家以及发展中国家提供大量气候保护资金，并且开脱自己的气候保护责任。

"但是，中国的角色现在已经转变了。有关历史排放总量的指责不再有说服力，因为中国的经济总量即将超过美国，其经济增长率远远甩开西方，还在全世界斥巨资打造'一带一路'。如果中国不大幅削减碳排放，那么到了本世纪中叶，中国的历史碳排放总量也会跃居全球第一，成为气候变化的主要责任者。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

相关内容

An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底 09.11.2021

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。

--FILE--Waste gas is emitted from a chimney in heavy smog in Changchun city, northeast Chinas Jilin province, 26 January 2013. Emissions from motor vehicles, coal-burning and cooking contributed to the dense smogs in Beijing in January, according to research results issued Sunday (3 February 2013). The three factors made up 50 percent of the contributions to the five heavy smogs last month, according to the research of the hazes cause and control group under the Chinese Academy of Sciences (CAS). The motor vehicles are blamed for nearly a quarter of the capitals PM2.5, or airborne particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter. Coal burning contributed to 20 percent of the PM2.5, noting dust from construction sites should also be further brought under control. The Beijing-Tianjin-Hebei area should focus on limiting industrial production and improving the process of coal burning, enhancing desulfurization, denitration and dedusting in the burning process. The research group spotted hazy weather in the Beijing-Tianjin-Hebei area in the periods of January 6-8, January 9-15, January 17-19, January 22-23 and January 25-31. During the period from January 25 to 31, PM2.5 reading of more than 300 micrograms per cubic meter lasted for over 50 hours, the research result shows.(Imaginechina via AP Images)

分歧放一边 中美强化气候行动合作 11.11.2021

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。

HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

德语媒体：过早的掌声 02.11.2021

2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。