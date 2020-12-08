德语媒体：为什么熊猫可以拳打袋鼠？

（德国之声中文网）德国《世界报》在其最新发表的一篇题为“熊猫拳打袋鼠”（Panda boxt Känguru）的文章里回顾分析了特别是今年春天以来中澳关系如何一步步恶化。文章里引用了澳大利亚前总理陆克文对目前中澳关系的评价：“已经掉到地下室去了”。

接下来，作者笔锋一转，开始分析德国在中澳外交风暴中的态度。文章写道：“令人惊讶的是，中澳外交摩擦升级的数月里，德国竟然一声不响。柏林和堪培拉之间结成的是‘战略伙伴关系’。2019年德国和法国倡议成立多边主义联盟以应对特朗普的单边主义作风，而澳大利亚正是这一联盟的成员之一。就在德国的‘战略伙伴’连续数月遭到欺负的同时，柏林方面只是默不作声地观望。”

文章引述柏林全球公共政策研究所(GPPi)所长贝纳(Thorsten Benner)的观点分析认为，北京就是要“杀鸡儆猴”。文章写道，“（北京）就是想让这一地区的其它国家以及欧洲或者世界其它角落看到，最好和北京搞好关系，要顺从。贝纳认为，全世界不要对北京采取磕头政策，而是应该从澳大利亚的经历中吸取教训：面对来自北京的经济和政治胁迫，开放社会需要建立集体防御机制才能做出应对。也就是说，所有开放社会国家团结起来！”

作者在文章结尾处感慨道：“但是德国联邦政府并没有起到带头作用。德国对中国采取的是温和路线。尽管德国安全部门警告华为产品存在重大安全隐患，直到今天柏林方面还是没有将华为从德国5G网络建设中排除出去。柏林全球公共政策研究所所长贝纳认为，这种妥协是一个错误。这显示出，默克尔的对华政策在夸大对达成欧中投资协议的希望和担心德国企业会遭到报复之间摇摆不定”，

“贝纳说：‘幻想和恐惧的结合对于拿出一套好的对华政策是一个可以想见的糟糕的顾问。’贝纳强调，所有针对北京方面的合理的批评都应该重视区分党和群众。他注意到，目前澳大利亚国内形成了一种对华人普遍猜疑的气氛。而这正好是应该避免出现的。”

“不仅感到愤慨，更是感觉荒谬”

《南德意志报》驻华记者Lea Deuber发表的文章“我们可以从亚洲学到什么”（Was wir von Asien lernen können）批评欧洲人不但不将抗疫成绩优异的亚洲国家当成榜样，反而条件反射般地以傲慢的姿态注视亚洲人。作者认为，“这不仅令人感到愤慨，更令人感到荒谬”。

作者在文章中描述说，在欧洲人看来属于个人主义的价值观这些日子以来与其说是模范，还不如说是噩梦。人们把自由与自私混为一谈，把自己的需求置于他人的生命之上。作者写道：“现在作为一个驻华记者经常被人问到的问题是：‘你们欧洲人是怎么了？’”

文章写道：“在很多亚洲国家，短期内对（个人）自由和数据保护采取限制措施，人们并不会把这些措施政治议题化。禁令不会被看做是国家强权行为。人们并不会认为国家出于某种利益的考虑故意将病毒的危害夸大，而是认为这些禁令是尽快让生活生产恢复常态的必要前提。举行反对防疫措施的抗议活动？拒绝佩戴口罩？（这在亚洲国家）不可想象。”

文章最后写道：“我们要怎样战胜新冠病毒呢？我们真的只去指望疫苗上市吗？以一种全新的、开放的眼光看待亚洲可能会对找到答案有所帮助。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。