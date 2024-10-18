德语媒体：为什么柏林不愿得罪北京？

《南德意志报》认为，中国对德国企业一直持“用完即弃”的态度，而且习近平也越来越重视安全而不是经济，但是德国政界商界迄今不愿正视这一点。《商报》的客席评论则抨击柏林依然将对华关系置于对美关系之上。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以“中国不再是可靠的伙伴，德国人必须明白这一点为题 ”，刊发评论指出，越来越多的迹象表明，习近平对中共体制安全的关注度远远高于经济，但是德国政界、经济界迄今没能正视这一点。

“在短暂的喘息之后，全球第二大经济体的经济数据再次走向了错误的方向。极低的通货膨胀率迫使众多企业降价，他们的利润率被压到极低，同步被压低的还有就业率。中国的青年失业率在上涨，房地产价格则深不见底。出口贸易本是仅剩的增长引擎，现在也因与西方的紧张政治关系而面临熄火威胁。愿意牺牲本国企业来承接中国过剩产能的国家越来越少。”

“与此同时，想要客观了解中国经济状况也变得越发困难。许多中国经济学家都被他们的雇主要求保持缄默，还有些人则是因为害怕国家机器打压而噤声。最近几个月，官媒《环球时报》的退休主编胡锡进、中国社科院的知名经济学家朱恒鹏都从公众视野中消失。胡锡进之前经常公开抱怨中国股市的糟糕表现，朱恒鹏则据《华尔街日报》爆料称曾在一个私聊群组中抨击习近平。”

“这一趋势令人担忧。胡锡进、朱恒鹏都在中共体制内身居高位；而且经济领域原本是少有的允许公开辩论的领域。现在，大家只能指望习近平的亲信顾问们不会瞒报经济的凄惨状况、且习近平真的能认识到局面的严重性。亦或许这本就是习近平的计划：他曾多次强调，相比经济增长，他更加重视安全问题。顺着这个思路，澳门新任特首不再是本地商人、而是内地出身的法官就能解释得通了。和习近平一样，澳门新特首对支柱产业博彩业持批判态度。目前，澳门博彩业依然是内地富豪们向外转移财产的重要途径。”

“军机、军舰时常在台海炫耀武力，这也无助于增强投资者的信心。谁知道军演什么时候会变成实战。一次封锁、或者一场意外都会导致军事冲突升级，然后中美这两个核大国就突然兵戎相见。届时，德国经济界就必须迅速寻找新的半导体供应商替代台湾企业、新的医药供应商替代中国企业----这还只能算做是次要问题。可以确定的一点是：中国已经不再是德国的可靠伙伴。”

“德国政界以及经济界应该认识到：在习近平治下的中国，他们只配当看客。大众、奔驰、宝马如今在他们最重要的销售市场中国遭到本土竞争者的碾压，这一切其实是北京早就盘算好的。中国不再需要德国车企以及德国机械制造商、化工企业来提供技术。现在，德国只剩少数几个经济领域还有增长潜力，但他们同样在全球范围内面临中国竞争者越来越严峻的挑战。”

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杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“根本没有什么时代转变 ”为题，刊发由德国政治学者Claudia Major和Jana Puglierin撰写的客席评论指出，在全球地缘政治局势剧变的今天，德国政府外交战略的改弦更张依然是雷声大雨点小。

“尤其是在对华政策上，总理府似乎还遵从着旧的行为模式。尽管绿党执掌的外交部、经济部要求加快降低对华依赖度，但是总理肖尔茨仍然支持中国国企中远集团入股汉堡港福地码头、还反对欧盟引入对华汽车关税，这都让人回想起前总理默克尔的灾难性对华政策。”

“人们不禁要问：德国联邦政府难道2023年6月没有出台一份将中国明确定义为体制性竞争对手的中国战略文件？”

“德国政府反对欧盟引入对华汽车关税，这绝对引发了欧盟委员会以及欧盟内盟友的不满。这释放出了一个严重的信号：柏林更重视德国汽车产业的利益、德中关系，而不是欧洲团结以及欧美关系。”

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