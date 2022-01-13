德语媒体：为什么德国工业界不敢批评中国？

（德国之声中文网）去年年底德国新内阁组成之后，新上任的外长贝尔博克表示要与中国建立起新的经济联系，这其中就包括她希望欧盟禁止进口通过强迫劳动生产的商品。但是德国工业界对新的对华强硬路线并非毫无保留意见。例如西门子公司总裁博乐仁（Roland Busch）不久前接受《南德意志报》采访时就曾表示中国的问题"不会通过对抗性的外交政策来解决"。

德国《世界报》在一篇题为"德国工业界对中国连批评都不敢批评一声"

（Die deutsche Industrie wagt nicht mal im Ansatz eine Kritik an China）的报道中指出，不只是西门子公司，德国整个工业界的看法都是如此。

文章引述德国联邦工业联合会(BDI)主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)的看法说："中国人会把民主国家较长的决策过程--例如如何应对新冠疫情--解读为西方的弱点。尽管如此人们必须在气候变化等全球问题上与中国合作，同时也不应该对贸易做出限制。企业不能作为代理人来推动变革。这是政界的职责。"

文章写道："工业界希望能够同中国继续保持双方互利的模式。鲁斯武姆甚至继续对'以经贸促转变'抱有希望。但实际上'以经促变'已经被广泛看作是错误的期待。"

文章指出，"德国联邦工业联合会显然不想也不能拿中国这个巨大的销售市场来冒险。对于德国很多行业来说中国早就成为最为重要的销售市场。工业界本来就对整体出口的增长疲软感到担忧。联邦工业联合会预计今年的出口增长可能只有4%，而2021年的增长则高达8%。"

哈萨克斯坦骚乱让北京方面感到不安

《新苏黎世报》发表文章分析，为什么哈萨克斯坦国内发生的骚乱让北京当局感到不安。文章指出，过去几天哈萨克斯坦国内骚乱让北京的领导人们想起11年前发生的一些事。当时在阿拉伯世界爆发茉莉花革命之后，有一些中国人在网上相约在北京和上海参加"散步"。

文章写道："最终网上的这些呼吁消失了，真正可以称得上集会的只出现在上海。但是这些结果显示出，当世界某个地方出现更大规模的争取自由权利和更多社会参与的运动时，中国的统治者会变得多么紧张。"

文章写道："哈萨克斯坦的情况尤为如此。中国和哈萨克斯坦之间的边境线长达近1800公里。这个中亚国家与位于中国西北部的新疆接壤。与生活在那里的维吾尔人一样，哈萨克人也是突厥人的后代。几十年来，新疆的维吾尔人一直抱怨被汉族人边缘化和歧视。过去新疆也因此曾多次发生袭击案件和暴力骚乱。根据联合国方面的信息，中国打着反恐的旗号，将大约100万维吾尔人关在再教育营里。近年来，许多维吾尔人逃到了哈萨克斯坦。"

"在俄罗斯的帮助下，哈萨克当局成功地暂时平息了抗议活动，这一定让北京感到很欣慰。"文章写道，"哈萨克斯坦是中国的重要能源供应国，也是参与北京'一带一路'倡议的重要战略伙伴。中国领导层建议哈萨克斯坦政府效仿其镇压维吾尔人的模式。 "

文章最后写道："可以想见绝大多数中国人都支持现有政权，但是习近平对哈萨克斯坦领导人的称赞让人丝毫不会怀疑，对中国国内有可能出现的任何抗议活动，北京方面会做出怎样的反应。"

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