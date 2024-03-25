 德语媒体：为什么对中国技术下禁令无济于事？ | 媒体看中国 | DW | 25.03.2024

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德语媒体：为什么对中国技术下禁令无济于事？

在西方禁止以华为为代表的中国技术的同时，中国也在加快同西方技术脱钩的步伐。《明镜在线》注意到外媒报道中国淘汰英特尔等的时间点。《商报》的评论则指出，禁止好的技术没有意义。

TikTok已击败美国对手Instagram和Snapchat，成为青少年最喜爱的手机应用程序

TikTok已击败美国对手Instagram和Snapchat，成为青少年最喜爱的手机应用程序

（德国之声中文网）德国《商报》发表题为"为什么禁止中国（技术）将无济于事"的文章，指出美国及西方政客正瞄准中国的高科技，称其为新的威胁。不过，"中国制造"之所以取得耀眼的成绩，"是因为它们具有吸引力，有些甚至已比西方竞争对手好出一大截。于是，有更多人愿意购买，而不是中共希望人们购买。恰恰是这一点，在愈演愈烈的地缘战略的鼓噪中，容易被人们遗忘"。

"比如，TikTok已击败美国对手Instagram和Snapchat，成为青少年最喜爱的手机应用程序，其原因是，TikTok搞透了怎样激发用户对短视频的热情。即便是Meta老板扎克伯格也在指示搬用同样的原则。

华为战胜欧洲移动通信领域的竞争对手诺基亚和爱立信，开始时打的是价格战，之后拼的是质量。在像德铁这类国企的招标中，华为靠的是过硬的通信科技拔下头筹。"

接下来，文章批评包括德国在内的西方政客不是呼吁奋起直追，而是情急之下寻找治标不治本的方法，讨论"禁令"的可行性。"在把华为罢黜5G网之后，华盛顿、布鲁塞尔以及柏林又开始考虑禁止Tiktok、限制进口港口起重机及光能发电组件。"

文章最后总结写道：

"有些保护措施是有意义的，比如，当中国厂商人为压低价格将西方竞争者淘汰出局时，应该出手。但最近一系列理由并不充分的对华产品的禁令，只能反映出民粹主义的本质。政客们往往用空洞的陈词滥调，来代替对具体威胁场景的描述。这种情况下，专家们很少心悦诚服。

台灣年輕人怎麼看美國推TikTok禁令？

明镜在线：这个时间点有些尴尬

英国《金融时报》周日（3月24日）报道了北京当局要求政府机构、国企的电脑和服务器逐步淘汰英特尔、美国超微AMD（也称超威）微处理器。今后中国政府的采购准则还寻求减少采购微软Windows操作系统与外国制造的数据库软件，转而选择中国国产软件。

德国《明镜在线》对此评论道

" 金融时报发表该文的时间点让中国有些尴尬：目前，北京正在举行名为'中国发展论坛'的国际经济会议。周日，中国总理李强以及财政部长蓝佛安均出席了会议。他们发出的信号是，虽然中国目前处在经济放缓的阶段，但作为市场，中国拥有无法抗拒的吸引力，是值得投资的地点。他们希望借此为中国吸引国际企业

"观众席里，活跃全球的大公司掌舵人都在倾听，他们当中有苹果CEO库克，以及高通、美光以及超微（AMD）执行长苏姿丰。后者周日会见了中国商务部长王文涛"。

文章指出，中西方你来我往正在以同样的手段进行较量：

"北京一方面批评欧美与中国脱钩的政策，另一方面，自己也在这样做，并且已持续了一段时间。为了在发生冲突时不受外国制约，北京正在逐步撤换外国技术。此前，中国官员就得到不许在工作场所使用iphone的指示。此类措施有助于摆脱国外竞争，同时，也帮助本土产品扩大市场份额。

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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