德语媒体：为什么外国人不想去中国工作了？

中国德国商会（AHK）调查发现，同新冠疫情前相比，西方企业派往中国的员工数量明显减少，而且这一趋势在数年前就已经形成。《经济周刊》撰文分析其中的原因。《南德意志报》发表评论指出，曾访问过中国30次，还会说一些中文的美国民主党副总统竞选人沃尔兹绝不是中国的盟友。

（德国之声中文网）外国人为什么不想去中国工作了？中国德国商会（AHK）最新发布的一项调查数据显示，同新冠疫情前相比，西方企业派往中国的员工数量减少了11%，外派比例减少到65%。德国《经济周刊》发表的文章指出，企业自身的原因和员工意愿的改变造成在海外工作的德国人数量减少。

报道指出，“德国机械制造联合会（VDMA）表示，虽然中国对德国经济而言依旧是一个重要的市场，但是该行业向中国派出的技术工人数量减少主要归因于新冠大流行期间中国采取的严格限制规定。上海一度限制居民连续数周不许离开家，这导致很多（外国人）弃中国而去”。

“中国德国商会所做的调查显示，疫情之前企业中的外籍员工比例就一直在下降，疫情起到加速的作用。三分之二的受访企业表示，减少外籍员工数量的主要原因是人工成本。此外，业务联系、资历和签证程序的困难也使天平更倾向于中国本土员工。”

此外，特别是自去年夏天以来，中国高层管理团队出现完全本地化的明显偏好，但这一决定却是在欧洲做出的。

文章引用在上海工作的猎头维克斯海姆（Miriam Wickertsheim）的分析指出：“经济复苏乏力、竞争激烈导致销量下降，一方面会促使企业节省人员成本，但另一方面也会鼓励加大业务本土化力度。因此，对外国员工的需求减少了，而以前可能只是可有可无的中文技能，现在则变得更为重要。”

“德国机械制造联合会对外经济部负责人阿克曼（Ulrich Ackermann）认为，中国也想利用新冠疫情作为一个机会来测试，中国需要多少外国人才能从外国专业技术中获益。只有时间才能证明这是否是一个明智的决定。不过，总体而言，他目前没有看到中国正在积极阻止外国技术专业人员（赴华工作）的迹象。例如，免缴社会保险费的期限将一如既往地逐年延长。”

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沃尔兹不是中国的盟友

美国民主党副总统竞选人沃尔兹（Tim Walz）曾访问过中国30次，他甚至还会说一些中文。那么，如果民主党在今年11月将举行的总统大选中取胜，美中两国间的矛盾和冲突就可以迅速得到解决吗？《南德意志报》驻华记者Lea Sahay在近期发表的评论中给出清晰的回答：不会。而且她认为这种判断甚至相当危险。

评论写道：“沃尔兹定期会见中国异见人士和人权活动人士，包括达赖喇嘛和香港活动人士黄之锋。2009年，他曾为之后的诺贝尔和平奖获得者刘晓波获得自由而奔走呐喊。沃尔兹的经历不会让他成为中国的盟友，正相反，他会是一种风险。”

“目前尚不清楚民主党总统候选人哈里斯和她的副手沃尔兹将采取怎样的对华政策。事实上，在美国国内也存在方向之争。 前美国副国家安全顾问博明（Matthew Pottinger）等专家就主张采取更强硬的路线。他们认为，与北京的竞争不应受到摆布，而应以将中国从‘共产主义独裁统治’中解放出来作为目标才能取胜。”

评论写道：“两国之间的竞争将继续存在。因此，重要的是稳定关系，并在拥有共同利益的领域开展合作。气候变化就是一个例子。像博明这样的观察家正确地描述了中国政府在感到自己地位稳固的时候是如何摆出咄咄逼人的架势。……但是，美国和欧洲未能认识到并应对中国共产党的强硬路线。这体现在例如减少对中国的经济依赖的问题上以及为台湾提供安全保障，再或者是中国将触角延申到德国去打压海外异见人士和留学生。”

作者最后指出：“沃尔兹本人年轻时也曾出于对不同文化的好奇前往中国。这在美国引发了激烈的辩论，共和党人称他为马克思主义者和共产党的傀儡。不过，这更多地揭示了美国国内的两极分化，而不是中国。”

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