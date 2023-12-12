德语媒体：为什么中国会大面积爆发呼吸道疾病？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表长篇报道称，目前并无证据显示，中国又出现了高风险的新型病原体。而当前呼吸道感染类疾病激增，主要原因是很多中国人对抗生素具有极强的抗药性。这篇题为《为什么如此多的中国儿童会感染肺炎？》的报道写道：

"十一月中旬相关病例激增以来，各种各样的传言和揣测就不绝于耳，有人担心，中国会不会又像四年前那样出现了某种新型病毒变异毒株。中国政府当初在新冠疫情时期的做法，显然助长了这类揣测。迄今为止，对于新冠病毒源头的信息，北京当局一直对外秘而不宣。

香港病毒学家柯林（Ben Cowling）表示，他的很多外国同行都在揣测，中国当局是不是又在掩饰一场新的疫情，毕竟人们对北京当局已经失去了信任。一些美国参议员更是在利用新出现的感染浪潮，大作政治文章，试图推动针对中国的旅行限制。

然而，这一次中国显然是希望以开放透明的态度对待这场新的染病浪潮。11月23日，世界卫生组织请求北京提供新一轮呼吸道疾病爆发的最新信息，中国有关当局做出了积极的回应。上周，中国政府甚至主动向世卫组织提供了更新后的信息。

无论是在中国，还是在世界其他地区，冬季出现流感潮都不是什么令人惊讶的事情。但是，中国的情况仍有其特殊之处。历时三年的清零政策当中，很多中国人经历了无数次的隔离、停摆、强制佩戴口罩以及大规模集体检测，他们的自然免疫力已经明显下降。"

报道称，除了疫情封控造成的自然免疫力普遍低下之外，病原体对抗生素的抗药性也是造成现在大量病患的重要原因。

"尤其在农村地区，很多人一有轻微症状，就会去医院看病。他们当中的很多人会坚持让医生开药，而医生一般也来者不拒，毕竟开药也是一个增加收入的渠道。大多数情况下，医生都会开抗生素。这样做的长期后果是，病原体的抗药性越来越普遍。

家畜养殖场大量使用抗生素造成的后果则更为严重。近年来，中国政府虽然也加强了这方面的监管，但很多地区并未对政府的规定进行严格执行。很多养殖场继续毫无顾忌的大量对家畜使用抗生素，从而间接助长了抗药性的形成。



当前呼吸道疾病的迅猛传播，再次表明了对抗生素产生抗药性的严重后果。针对当前流行的支原体肺炎，医生通常会开大环内酯类抗生素。香港病毒学家柯林表示，恰恰对这类抗生素，抗药性占比已经高达80%。"

中远集团有关让自家船员完成货物的绑扎和固定工作的计划，引起了德国服务业工业的强烈不满。因为按照汉堡港的劳资协定和国际惯例，货船停靠码头后，通常要由码头上的专业固定工来执行货物的绑扎和固定。柏林出版的《日报》写道：

"服务业工会海事经济部门负责人克里奇曼（André Kretschmar）表示，绝不能让船运公司的计划得逞。因为这种压低劳动成本的行为只能令船运公司的雇主得益。现行港口劳资协定必须得到遵守。他说，中远集团的做法，对其船员也会是一个问题。'如果一个集装箱因为没有得到专业化的绑扎和固定，突然在海运期间移位倒塌，谁都不知道会造成怎样的后果。'

工会方面表示，他们将联络国际运输工人联合会ITE，并由后者评估中远集团的做法是否违反劳资协定，以及工会可以走哪些法律途径。服务业工会的 Susana Pereira-Ventura表示：'相关船只已经签署了劳资协定，而劳资协定也明确规定，出于安全原因，货物固定必须由港口专业工人来完成。'

工会认为，汉堡港运营公司 HHLA以及政界必须采取措施，制止这类压低工资的行为。需要制定具有法律约束力的原则，防止出现灰色地带。克里奇曼强调：'汉堡港运营商还必须确保今后这里的码头上不会再出现违反劳资协定的情况。'

此外，汉堡市政厅还应在政治层面上做出明确规定。例如在港口条例中做出法律上的明文规定：汉堡港的货物固定工作只能由受过专业训练的固定工来完成。迄今为止，相关规定并没有约束力。"

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