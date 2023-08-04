德语媒体：为了党的利益出国留学

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座评论称，中国政府派遣大量年轻学者到西方留学深造，是为了利用西方的先进技术和专业知识，帮助中国在地缘政治的竞争中占据优势地位。这篇题为《为了党的利益出国留学》的评论写道：

"为了实现习近平提出的目标，中国的公派留学奖学金计划也进行了必要的调整。直接受党和教育部领导的国家留学基金管理委员会CSC 的秘书长生建学强调：'我们首先要坚持以习近平的中国特色社会主义理论来武装我们的头脑，捍卫和强化中国共产党的领导。'

同其他的资助项目一样，要想从国家留学基金管理委员会CSC 申请奖学金，申请者必须接受一系列的审查，申请成功后还需要签署一份协定。审核过程和相关协定的特殊之处在于其强烈的政治色彩。美中经济与安全审查委员会在 2020 年审查了部分 CSC 项目，并将其记录在《中国创新努力中的海外中国学生和学者》报告中，并提供了详细的参考资料。

2020 年，CSC 三个主要海外项目的申请指南中，要求申请者'以实际行动拥护共产党的领导，拥护中国特色社会主义道路，热爱祖国，拥有服务国家、社会和人民的责任感，并拥有正确的世界观、人生观和价值观。'申请者必须在协定中对上述内容做出承诺。

除此之外，奖学金获得者在国外期间还需接受中国使领馆官员的'指导和领导'，必须定期向使馆官员提交报告。不过这类互动和报告的具体内容目前尚不清楚。"

评论指出，这些奖学金生还被要求在境外期间，一旦发现"有损祖国利益"的言论和集会，要积极进行干预和汇报。奖学金生还必须由两位在中国境内的家人提供担保，保障奖学金生会履行合同义务，并按期回国。

"CSC的奖学金政策充分显示出，中国共产党如何对其学生学者进行监控，并以告密制度和连坐制度对他们进行严格的社会控制。在这种背景下，中国学生出于对打击恐吓的担心，以及可能给家人带来的严重后果，完全丧生了行使言论自由权利的可能性。其结果是，这些学生只能实行自我审查，并进行自我封闭。

尽管并不是所有中国留学生都需要签署这样的协定，但可能所有人都清楚自己身边就有CSC奖学金生。因而多数人会感到自己处在中国同学的监控之行，并尽量避免在有其他中国人的场合讨论政治。"

中国外交部八月四日宣布："应沙特阿拉伯王国邀请，中国政府欧亚事务特别代表李辉将赴吉达出席乌克兰问题国际会议。中方愿同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。"德国《日报》发表评论称：

"去年12月在美国提交的乌克兰问题十点和平计划将被作为本周末国际会议的基础性文件，这无疑是个好消息。而印度、中国、巴西以及南非等一直在基辅和莫斯科之间斡旋的金砖国家也能与会，更是一个好消息。因为上述国家同东道主沙特阿拉伯等中东国家一道，能够在同俄罗斯牵线搭桥方面起到有效的作用， 毕竟这些国家在能源领域同俄罗斯有着密切的关系。

今年六月的哥本哈根乌克兰问题国际会议虽对北京发出了邀请，但却遭到了拒绝。鉴于当前沙特阿拉伯和中国在外交及商务领域的密切关系，想必中国将会欣然赴会。因此，吉达会议很有希望取得成功，并有可能在第三次后续会议上对俄罗斯发出邀请。毕竟没有莫斯科的参与，和平将无从谈起。"

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