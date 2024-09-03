德语媒体：中非合作真是互惠互利吗？

2024年中非合作论坛(FOCAC)即将于9月4日至9月6日于北京举行，主题为“携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体”。有53个非洲国家将出席本次论坛。

（德国之声中文网）《南德意志报》撰文指出，从2000年开始，中非合作论坛已经举行了九届。不过，同以往相比，双方合作的热情已经明显降温。这篇题为《中国不会带给非洲发展》的文章写道：

“在中国同美国的竞争中，非洲扮演着极为重要的角色。非洲大陆是重要的销售市场，而快速的人口增长，更赋予了这块市场巨大的潜力。非洲矿产丰富，其中就包括生产电池和全球能源转型所需要的锰、锂和钴等金属。非洲大陆共有54 个国家，数量超过其他任何大洲，因此在联合国扮演着举足轻重的角色。通过投资与合作，中国已经令台湾在非洲几乎得不到任何支持。只有小国斯威士兰（斯威士兰）仍然承认台北，该国也是唯一一个没有出席北京峰会的非洲国家。

不过，中国同非洲的合作也并非不存在问题。尽管豪言壮语仍不绝于耳，但双方都已恢复了冷静。一些投资项目的收益受到质疑，另一些项目则带来了严重的生态灾难。2021年的中非合作论坛上，中方就已将投资计划从600亿美元下调至400亿。投资额减少的总体趋势可能仍会继续下去，毕竟中国经济自身也陷入了重重困境。不无讽刺的是，中资项目的新口号也随之变成了‘小而精’。

而非洲视角下的中国，也不再像十年或二十年前那样完美无缺。在非洲大陆的许多国家，人们已经意识到，尽管北京给非洲带来了大量资金，高喊反殖民主义的口号，并将自己描述为 “世界上最大的发展中国家”，但说到底，中国追求的仍是不折不扣的大国政治。而对中国有利的事情，并不一定也对非洲有利。

在‘一带一路’倡议的框架内，中国在非洲完成了一系列机场、港口、铁路、高速路、体育场馆以及总统府等基建项目，但这些项目对发展当地经济却并无太大意义。除此之外，很多项目不仅由中方出资， 而且还是由中国公司和中国工人使用中国材料建造的。非洲本土经济几乎无法从中获益。”

中国公司在肯尼亚承建的一处公路工程项目。 图像来源: AFP via Getty Images

《南德意志报》指出，这些被当地人称为“白色大象”的中国形象工程，不仅未能促进经济发展，反而令很多非洲国家跌入了债务陷阱。文章最后写道：



“中国最大的优势在于当前的全球政治局势：总统大选和中东危机令美国无暇他顾，俄乌战争令欧洲无法分身，而中国则在聚焦非洲大陆。早在中非峰会召开之前，中国就已对相关的批评进行了驳斥。中国官媒称，有关中国债务政策的报道纯属抹黑，中国外交部一名女发言人表示，中国在非洲的所作所为改善了非洲的生活水准，受到非洲民众的一致好评，‘事实证明，中国是非洲可信的伙伴，真诚的朋友’。”

对于周三开幕的中非合作论坛，ntv新闻网站报道称：

“通过本次中非峰会，中国希望进一步扩大在非洲的影响力。中华人民共和国为非洲一系列经济项目进行了大规模投资，并向非洲派遣了数十万工人以参与大型工程项目的建造，重点是开采相关国家的矿产资源，包括铜和黄金。以打造‘新丝绸之路’之名，中国在全球范围内发起了投资攻势，并在非洲建设了一系列港口、铁路和工业园区。国际社会上，有人对中国的投资倡议提出尖锐批评，认为很多贫困国家因此债台高筑，并对中国产生了依赖。

波士顿大学发布的一项调研显示，去年中国对非洲国家发放的贷款大约为42亿欧元，为过去五年的最高值。主要借贷国为安哥拉、埃塞俄比亚、埃及、尼日利亚以及肯尼亚。不过。同2016年高达270亿欧元的贷款总额相比，目前中国对非洲国家发放的贷款已经明显减少。专家们认为，由于中国经济形势低迷，在是否对外投资的问题上， 北京的领导层越来越显得犹豫不决。”

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