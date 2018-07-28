德语媒体：中资收购Leifeld受阻—德政府政策转向？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周二（7月31日）的相关报道写道：

"政府首次动用否决之剑，阻止一个敏感领域的科技向中国转让。莱菲尔德（Leifeld）生产的薄金属用于汽车工业，也可能用于核工业。否决的背后，是政府对北京更尖锐的新路线，这在不久前还无法预见--三周前，两国政府磋商会议还达成大量合作协定。比如宝马、戴姆勒与中国企业在自动驾驶领域签署合作约定，这涉及极为敏感的数据转让。"

"政府圈消息称，收购计划受到质疑。柏林有消息称，两年前奥格斯堡机器人制造商库卡出售给中国家用电器制造商美的，如果是在今天恐怕不会被放行。就在上周末，政府还阻止了中国一家竞标商收购德国电网运营商50赫兹（50 Hertz）20%的股份。德国国有复兴信贷银行收购了这些股份。"

"莱菲尔德的竞标者烟台台海在法国也受到阻力。周一晚间，这家中国企业宣布，巴黎政府否决该公司完全收购法国企业玛努尔。2012年，这家中国企业已成为玛努尔的大股东。"

"法国媒体将中资入股这家为航空业加工金属的企业，称为典型的甩卖'战略重要企业'。"

"烟台台海于2001年在中国东部省份山东作为民营企业成立。主要所有人王雪欣持有公司85%的股份，……曾任烟台冶金局部门经理，短短数年后，作为企业家，他获得为山东建造第一座核电站提供管道等部件的订单。如今，王在中国胡润富豪榜排名455位，其资产估计为85亿元人民币。"

"（德国）政府对莱菲尔德收购案持质疑态度的消息传出后，这家中国企业在深市下跌约8%。"

莱菲尔德这家莱法州中型企业称，由于需求强劲，现在全力生产，"我们已经不得不在停车场设立仓库区，来确保目前的增长"。

"1891年成立的该企业生产金属加工成型的机床，自称是世界市场上领先的供应商之一。其主要客户是汽车制造商和零配件供应商。"

"此外，莱菲尔德的机床也用于航空工业。……莱菲尔德有约200名员工，年营业额约4000万欧元。生产完全在德国进行。在美国、俄罗斯和中国设有销售和服务点。2016财年，中国是莱菲尔德最重要的市场。36%的订单来自中国。排名第二的是土耳其（17%），之后是德国（14%）。"

特朗普的逻辑错了吗？

《南德意志报》一篇关注美中贸易赤字的报道写道：

"德意志银行在纽约的经济师Zhiwei Zhang和Yi Xiong对2015年世界两个最大经济体之间的经贸关系进行了更仔细的观察--这是有全面数据的最近的一年。"

"首先，的确，中国向美国出口了价值4990亿美元的商品和服务。美国企业仅向中国出口1650亿美元。这意味着美国的逆差为3340亿美元（2017年的数字与此接近）。但是，中国企业向美国出口的商品几乎全部在中国生产，然后船运到美国。许多美国企业在中国的销售很大一部分则是直接在中国生产。与此同时，许多从中国运往美国的商品，并不是由中国企业制造，而是日本、韩国等企业仅仅将中国作为生产地。"

"考虑这两种因素，……美国的赤字仅为300亿美元。"

"这一现象不单局限于中国：研究称，自2005年以来，美国企业每年向世界其它地区出售的商品超过世界其它地区对美国的进口。"

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