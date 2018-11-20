德语媒体：中菲之间“危险的彩虹”

(德国之声中文网）尽管中菲两国地理位置相距不远，但由于双方在南中国海的主权纠纷，北京和马尼拉的关系曾长期呈现紧张状态。周二，中国最高领导人习近平开始了对菲律宾为期两天的访问行程。菲律宾总统杜特尔特通过其发言人表示，菲中关系就此开始了新的篇章。而习近平也在当地报纸发表文章称："两国关系经历风雨后，又见彩虹！"《南德意志报》报道称，中菲关系由冷变热，在菲律宾民众中并非没有质疑之声。这篇题为《危险的彩虹》的文章写道：

"显然并不是所有的菲律宾人都认同双边领导人对两国关系的赞誉。中国领导人到访前夕的一次民调结果显示：84%的受访者认为，菲律宾没有积极阻止中国在南海的军事化发展是错误的。86%的受访者支持菲律宾扩充海军力量。由此看来，杜特尔特的民意基础并不乐观。杜特尔特的期望是，避免对中国采取对抗政策，并做出愿意就南中国海问题展开谈判的姿态，会给菲律宾带来经济上的实惠。

...但是对这一政策持批评意见的人则担心，菲律宾作为一个小国，在和强大邻国的谈判中或许会吃亏。此外，还有很多人担心，对北京示好会对传统的美菲盟友关系产生消极的影响。二战之后，美菲两国签署了安保条约。中国持续不断的海上霸权行为令很多菲律宾人感到不满。一项民意调查显示，大多数菲律宾人信任美国的程度要远远超过中国。"

13年来，中国领导人对马尼拉的首次访问，也引起了《新苏黎世报》的关注。该报也认为，杜特尔特极力修复同北京的关系，在很大程度上是出于经济利益的考量。但问题在于，他为菲律宾争取来的经济实惠，并没有想象的那么多。该报写道：

"大约两年前，杜特尔特上台伊始就改变了菲律宾的外交路线。一方面，他对时任美国总统的奥巴马大爆粗口。另一方面，则对北京积极示好，想必也是期望能够在中国的'一带一路'框架中开展经济合作，并获得基础设施投资。

中国也立即给了一些回报：一次杜特尔特访问北京时，中国人向他承诺，将在菲律宾投资240亿欧元。但是，迄今为止，几乎没有一项工程真正上马。这当然同菲律宾冗长繁复的审批程序不无关系。但是，就总体而言，双方经济合作的成效实在是差强人意：菲律宾最大头的发展援助资金仍旧来自日本，在菲律宾接受外来援助资金的总额中，来自中国的去年只占大约1%。"

只要来自中国的经济实惠不到位，杜特尔特所面临的压力势必与日俱增，毕竟他为修好同北京的关系付出了很大的代价。《新苏黎世报》接着写道：

"投靠北京不仅损害了美国对菲律宾的信任，而且，在针对南中国海一块矿产资源丰富的海域所引起的中菲主权争议中，菲律宾也做出了巨大的让步。以阿基诺总统为首的上一届菲律宾政府曾于2016年在海牙国际法庭就此提起诉讼，并最终获胜。法官们驳回了中国对上述地区提出的主权诉求。但是，此前不久就任总统的杜特尔特却没有要求中国政府承认这一裁决。"

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