德语媒体：中美间的导弹棋局与厨房故事

（德国之声中文网）《南德意志报》写道，美国国防部最新的一份报告指出，根据卫星侦察以及对测试的观察，分析家得出以下结论，"中华人民共和国已建立起一个庞大的导弹库。尤其是射程可达5000公里的远程导弹、但也包括1500公里以内的短程导弹，它们的数量基本上翻了一倍。但更为重要的是，武器的精准度已明显提高，且中程导弹均可携带核弹头。"

"用美国海军战略的语言来描述的话，就是：美国的太平洋舰队、与中国毗邻的美国盟友日本以及美军基地关岛等地，随时都处在中国武器的射程之内。而真正的危险还在于，目前中国已拥有多变的二次打击力量。他们在南中国海隐藏的潜艇，都配备了远程核导弹。也就是说，美国主导的逻辑已不一定奏效。中国与美国已开始平起平坐。"

"对于一个将控制太平洋地区、保护贸易通道以及维护盟友安全作为座右铭的国家而言, 而且其影响范围还包括台湾海峡, 上述描述不啻是一个重要的信息。...... 这意味着，中国已拥有在很大程度上限制美国在太平洋地区自由活动的实力。假设有一天中国武力进攻台湾，或者关闭南海航行通道，美国航母战斗群前往危机地区并非想象中的不受任何阻碍。"

文章写道，太平洋地区的力量对比发生了巨大变化，这也反映在各种摩擦事件明显增多。不久前，中国的一艘武装渔船撞沉一艘菲律宾渔船，一向大嘴巴的菲律宾总统杜特尔特居然低头认可。而"美国航空母舰'里根号'及其战斗群就停泊在马尼拉湾，它们仿佛在释放着'我们还在这里呢！'的信号。"

因此，美国开始寻找部署导弹的地点便是一个符合逻辑的发展：

"华盛顿国防部长埃斯珀上任伊始的第一个外国旅行选择太平洋地区的伙伴国家，自然事出有因，其中也要对《中导条约》终止后怎样部署中程导弹进行规划。根据这个条约，美国不允许生产和测试这类导弹，但现在条约不存在了，情况也就发生了根本变化。埃斯珀的行程明确表示出，华盛顿不愿延长这个条约跟太平洋地区新出现的导弹威胁有关，跟中国的力量对比中出现战略失衡也有关。"

"厨房故事"打开西餐大门

"厨房故事"是一个手机运用软件，迄今已被下载了1600万次，其中来自中国的下载占35%，居第一。德国数字经济的平台《创业者场景》(Gruenderszene)介绍了这个应用软件在中国的成功故事。

"这个免费软件不仅提供菜谱，还用视频短片一步一步地教你怎样烹制食品。目前，它已被翻译成12种文字，而它在2014年9月创办时就有中文版。"

"12个语言版本的设计和菜谱是一样的。比如，中国人可以用它烹制德国菜或者西班牙菜，并由此对西方菜系做一个初步的了解。根据它的创办者胡贝茨（Verena Hubertz）和高梦婷的讲述，该平台的欧洲食谱对其在中国的成功贡献最大，'而我们在那里并没有专门搞推广'。因为'厨房故事'很快在安卓和苹果店里都被评为最佳应用，于是在中国也受到关注。另一个在中国成功的因素是，它是一个德国品牌，背后不是美国开发商。它为中国人打开了通往西餐的大门。"

2019年上半年同去年相比，"厨房故事"的下载数字呈下滑趋势，但在中国数字却在上升。创业者同中国的"美拍"合作，将短视频传送到美拍上，并链接"厨房故事"。"视频每月有约200万次播放"。

这个应用程序的互动功能也是获得成功的关键因素：

"在这个应用程序里，不仅可以评论菜谱，也可以晒自己烹制的菜肴图片。中国用户特别喜爱社区功能，因为在这里他们可以同其他国家的烹饪爱好者交流心得。"