德语媒体：中美都在努力避免矛盾激化

（德国之声中文网）美中双方就贸易争端举行的最新一轮谈判结束后，特朗普总统对双方达成的共识评价极高。他表示，这是有史以来最有利于美国农民的一项共识。中方也证实谈判取得了实质进展。《法兰克福汇报》撰文指出，据称中国将购买价值500亿美元的农产品，而美方则减缓实施原定十月15日生效的惩罚性关税。但在股市和各国媒体欢呼的同时，这篇题为《中美两国避免矛盾激化》的报道也写道：

"值得注意的是，中国迄今为止并未证实购买价值500亿美元美国农产品一事。协议数量之大，也的确令人生疑。因为按照官方统计数据，2017年贸易战爆发之前，美国出口中国的农产品只有240亿美元，2018年，随着双方贸易争执的激化，美方出口额减少了一半，而2019年下降趋势仍在继续。2017年，美国输华农产品中大豆占了一半，它主要被用来当作养猪饲料。由于爆发非洲猪瘟，中国生猪存栏数已经减少了一半，因此对猪饲料的需求量也已明显降低。目前，美国的养猪业期望中国能大量采购美国猪肉，不过同大豆相比，猪肉对华出口量原本就小得多。2017年，猪肉对华出口只有七亿美元。特朗普所说的中方购买承诺，即便确有其事，中方想必也不会予以官方证实，因为这类双边交易有悖世界贸易的相关规定。不过，无论如何，特朗普总统已经通过推特号召农民尽快去购买更大马力的拖拉机。

查德 · 波恩（ Chad Bown）是彼得森研究所的贸易问题专家，他明确指出，即便现在中美双方达成了共识，但中国对美国出口产品仍需支付平均21%的关税，而贸易战爆发前，中方需支付的平均关税则只有3%。作为报复，中方目前也对美国产品征收平均22%的关税。基尔世界经济研究所所长菲尔贝迈尔（Gabriel Felbermayr）也形容中美上周达成的共识，就经济角度而言意义并不明显。他说：'关税仍然存在，不安全感也依然存在，所有一切都可能出现逆转。'事实上，特朗普确实已经表示，这个协议不需要通过国会的批准。但这也就是说，一旦新总统上台，这份协议就有可能被推翻。"

一年半以来，中美就贸易争端已经举行了13轮会谈，因此，本次双方在华盛顿达成阶段性协议，无论如何是一项成果。但《商报》同时也指出，当前达成的协议中并没有涉及引发双方贸易冲突的核心问题。《商报》题为《中美共识的重重问题》的文章写道：

"首先不清楚的是，双方达成的共识将如何得到履行，美方又会凭借什么机制确保中方执行协议。这一问题过去就曾导致双方谈判陷入僵局。今年春季，特朗普就曾宣称，双方谈判即将取得重大突破。但稍后他就指责中国推翻了此前达成的共识。

很多争议性问题仍没有得到解决。其中一个核心问题是中方对国有企业的补贴和税务优惠，涉及从制造业到高科技行业的广泛领域。中国企业不仅因此获得竞争优势，而其过剩产能还得以以低廉价格冲击世界市场。"

相较于喜出望外的特朗普总统，中国官方对中美谈判达成的共识反应较为审慎。中国官方媒体只是说双方谈判取得了实质进展，但没有使用"协议"这样更具约束力的词汇。而白宫方面也拒绝透露所谓"中美共识"的更多细节，也没有发表相应的文字说明。《商报》文章写道：

一个不争的事实是，贸易争端已经给全球经济带来了影响。国际货币基金新总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgiewa）本周发出警告称，全球经济可能出现下滑趋势。国际货币基金预测，如果中美双方不取消相互间的高额关税，全球经济总产值将减少七千亿美元。而在本年度，全球90%的地区同2018年度相比，都将出现经济增速放缓的问题。

出于经济方面的考虑，缓解贸易争端也符合中国的利益。分析师们普遍认为，今年第三季度中国国民经济仍将继续放缓。而第二季度的经济增幅只有6.2%, 是过去三十年来，中国经济增速最低的一次。

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