德语媒体：中美都不是欧洲的榜样

（德国之声中文网）"中国抗疫胜利了，至少共产党这么说。' 胜利'最明显的标志是取消了疫情最初的爆发地武汉居民的出行限制。"《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）发表的一篇评论开头写道。题目为"中国真的打败了病毒吗？"（Hat China das Virus wirklich besiegt?）的文章接着指出："对武汉居民来说，这是一个好消息。过去数月，他们要忍受的比现在的德国人需要忍受的更多。祝愿他们以及其他所有人，有关战胜病毒的新闻不会再次出现在中国官媒，这些媒体主要为政府服务，报道的信息不一定与现实有什么关系。"

没有再次抗疫成功的新闻，也就表示，武汉和中国没有出现第二波疫情："因此，让我们抱最好的希望吧。但是，不能盲目信任中国的统计数据。过去几个星期中，关于如何统计数字，官方已经更改了7次。透明和清晰可不是这样的，这也依然不是中国政府的强项。"

作者Peter Sturm接着写道："发现这一点并不表示要居高临下地评判中国的能力。但是人们可以并且必须向中国学习的是耐心。不管做到这点有多困难，与新冠病毒的战斗需要时间。"

中美都不能成为欧洲的榜样

《世界报》周五发表了题为 "不能成为欧洲榜样的两个极端"（„Das sind zwei Extreme, die kein Vorbild für Europa sein können"）的文章。做出上述表述的是德国外长马斯（Heiko Maas）。他点名批评了中国和美国的防疫方式，他表示，在某些国家，病毒被低估了，在其他国家，病毒被用于宣传。

文章援引马斯说："中国采取了一些极端专制的措施，美国却相反，这种病毒在美国被忽视了很长时间。"

他发出警告，不要被疫情危机中威权体制比民主好的说法蒙蔽："危机之中，是否有行动能力与专制制度无关。" 欧洲采取的措施显示，"自由民主国家也可以采取严格的措施"。新冠疫情并未表明，一种政治制度比另一种政治制度更好。

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