德语媒体：中美较量扩展至传媒领域

（德国之声中文网）2月20日，中国宣布吊销3名《华尔街日报》驻华记者采访许可，并要求他们在5天内离境。《法兰克福汇报》就此写道："上一次吊销多名外国记者的采访许可已经是30多年前的事情，当时驱逐大批外国记者，是因为他们报道了天安门运动遭血腥镇压的事件。而这一次驱逐记者的起因，至少按照官方的说辞，是因为一篇评论的标题《中国是真正的亚洲病夫》。华尔街日报2月3日发表了这篇由学者和专栏作者米德（ Walter Russell Mead）撰写的评论，主要内容涉及中国就新冠病毒疫情采取的应对措施。中国外交部称这一标题充满'种族主义' 和'歧视色彩'，文章内容则是对中国防疫努力的'诋毁'。

然而，三名遭驱逐的《华尔街日报》驻华记者，同这篇评论的标题和内容均毫无关系。他们分别是该报北京分社的副社长李肇华(Josh Chin)和记者邓超以及澳大利亚籍记者温友正(Philip Wen）。驻华外国记者俱乐部称，中国'显然是试图通过惩罚驻华记者，以达到恐吓外国新闻机构的目的。'"

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文章写道："事实上，这篇据称伤害了'中国人民感情'的文章，只有很少中国人能够阅读，因为《华尔街日报》的网站在中国长期以来一直遭到屏蔽。因为很多中国网民发帖称，'是否可以让我们读一下这篇文章？否则不好评判是否应该驱逐记者？'"

文章接着写道："去年，《华尔街日报》就曾得罪过北京。该报报道澳大利亚当局调查一个洗钱团伙时，提及习近平的一个亲戚也同此案有关。参与这篇报道写作的共有两名记者，一人的驻华签证未能延期，而另一名记者就是现在被驱逐的温友正。

"或许中方的惩罚措施并非只是针对《华尔街日报》，而且也是为了警告华盛顿当局。因为中方下逐客令前几个小时，美方刚刚宣布将加强对中国5家驻美官媒的监控。美国国务院一名发言人表示，上述媒体今后必须向外国驻美使团一样向国务院登记注册，购置房产前必须申报。涉及到的中国官方媒体分别是：新华社，中央电视台海外频道，中国国际广播电台、《中国日报》以及负责《人民日报》美国营销的一家公司。美国国务院发言人表示，美方之所以做出上述决定，是因为中国党和国家领导人习近平利用上述媒体，正在发起强大的宣传攻势。事实上，习近平对此也毫不讳言。2016年，他曾公开表示，'党和政府经营的媒体是党的宣传工具，媒体必须姓党，听党的话跟党走。'"

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新冠疫情尚未得到控制，但中国政府要求企业尽快复工，以确保经济发展不至于受到太大影响。《柏林镜报》发表文章指出，恢复生产仍面临诸多困难："对于企业来说，重新恢复生产并不容易。即便工人已经返回工厂，但企业却往往无法向他们提供足够的口罩。有些地方政府要求，企业必须每天为每一名工人提供两个口罩。有些地方甚至要求口罩必须每隔4小时更换一次，上下班途中时间也计算在内。企业还须向政府部门证明，他们的口罩储备足够所有员工使用两个星期。然而，问题在于，目前口罩已经成为紧俏商品，很难买到。因此一些企业不得不开始转产口罩。美国通用汽车在中国的一家合资企业就开设了专门的口罩生产线，计划日产口罩170万只。"

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