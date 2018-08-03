德语媒体：中美贸易战 美国必败无疑

（德国之声中文网）中美贸易战仍在不断激化，对于这场"战争"的后果和结局，学者专家们的观点各有不同，莫衷一是。然而诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）却坚信，美国在同中国的这场贸易战中最终会败下阵来。他在《商报》发表的客座评论《败局已定的贸易战》写道："

"美国的一个问题是中国所没有的。这是美国自身的问题，即美国的财政储备太少。特朗普极端短视。但凡他懂一点经济，有一点长远目光，他就会尽一切努力提高美国的财政储备。对于中美贸易逆差，当然有短期的'解决方案'：即中国购买更多的美国原油，然后再转卖给其他国家。这样做，除了会使运输费用略为增加之外，对解决问题其实毫无帮助。但是，特朗普却可以因此夸夸其谈，说他消除了中美间的贸易逆差。

但是实质性地降低对华贸易逆差，却是一件非常困难的事情。随着对中国产品需求的下降，人民币汇率也会下滑。而这则会部分地抵消美国关税的效果，并使中国对其他国家的竞争力有所提升。

而一旦中国对中美贸易进行积极干预，并采取强硬的反制措施，那么，双边贸易现状的改观可能就会变得更微不足道。一个国家能否打疼另一个国家，是相对的，也是很难界定的。中国政府对本国经济具有更强的操控能力，而且中国本来正在努力将依赖投资和出口的发展模式转型为基于内需的发展模式。而美国的所作所为，正是帮助中国做它本来想要做的事情。"

作者写道，如果特朗普的目的是阻挠中国实现其"中国制造2025"计划，那他只能达到适得其反的效果。因为，特朗普的所作所为只能让中国领导人明确意识到，美国是不可靠的，中国必须发展自己的技术。作者斯蒂格利茨最后写道：

“无论是贸易战，还是其他类型的战争：当一个国家要对另一个国家开战时，它首先要做到一点：领兵打仗的必须是一些出色的将军，他们拥有明确的目标，实用的战略，并能得到民众的支持。

而这似乎正是中美之间的最大不同。特朗普经济团队素质之低，任何国家都无法相比。"

据报道，中国正在规划一条连接中国大陆和台湾的海底隧道，一旦建成，它将成为世界最长的海底隧道，是英法海底隧道的三倍多。不过，问题在于，迄今为止，台湾政府还没有被问及他们对这一巨型工程的态度。《南德意志报》题为《通往台湾的隧道》的文章中写道：

"中国建筑工程的高度、广度和深度，在当今世界首屈一指，而这些工程背后隐藏的强烈政治意愿，也是其他国家无法匹敌的。在台海隧道的问题上，从来没有人问过台湾是否愿意。北京在采取单方面行动，早在2017年，中国领导层就将修建通往台湾的高铁列入了新的五年计划。而修建通往台湾的高铁，没有隧道当然是不可能实现的。现在工程设计草案已经出台，资金也决不会是个问题。

对于中国独揽大权的党和国家领导人习近平来说，和台湾实现所谓统一是其最重要的政治目标之一。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]