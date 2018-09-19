德语媒体：中美贸易战 白宫占优势？

（德国之声中文网）按照中国官媒的说法，中美贸易战将使中国变得更加强大，因为历史经验显示，中国总是能战胜危机。一些经济学家也表示，贸易争端所涉及的金额在中国国民经济中所占份额微不足道，影响将非常有限。但《法兰克福汇报》的署名评论，并不认为中国将是最后的赢家。这篇题为《白宫占据优势》的评论写道：

"特朗普之所以敢于让这场争端不断升级，是因为他有美国国内经济的繁荣作为后盾。理想的经济增长率、较低的失业率以及稳中有升的工资收入，都给予了特朗普长期坚守强硬立场的政治资本。此外，增加关税的影响是非常隐蔽的。本次受关税影响的中国产品大约有六千种，它们大多数是仍需进一步加工的半成品和原材料。终端产品即便因此涨价，美国消费者也不会直接将其同特朗普的贸易政策挂钩。因此，他因此失去民意的危险是有限的。美国经济部长罗斯声称，美国人不会感觉到物价上涨。这种说法甚至不无道理。即便有人觉得笔记本电脑价格偏高，但难道他会因此联想到特朗普的贸易保护主义吗？经济学的一个常识是，如果商品价格偏高，销量就会减少。这个常识今后仍将有效，只是人们不会很快觉察到变化。

而相比之下，中国的经济形势要比美国的疲软一些：该国的公共和私人债务居高不下，产能过剩和环境污染问题也非常严重。北京一方面试图在不降低民众生活水准的前提下，解决上述问题，另一方面，政府正在艰难地推进经济转型，以使该国摆脱对出口的依赖。而在这一艰难局势下又要应对贸易争端，无疑困难重重。"

评论认为，引发贸易冲突的导火索，是特朗普要求中国改变不公平贸易手段、加强知识产权的保护。这无疑是一些合理要求，目前欧洲人也对美方的要求表示赞同。但评论接着写道：

"但问题在于，特朗普还有哪些要求，以及他是否还有其他目的。令人遗憾的是，这位总统并不认为贸易是一种对双方都有利的交换行为。他已多次表明了这一观点。中美两国间密切的经济联系，在他眼中并不值得保护。因为他毫无讳言他的主张是'美国第一。'

而特朗普的这一立场当然会令中国人感到不安。在北京，人们理所当然地有了一个想法，即特朗普是要毁灭对手，至少是不让对方做大。对于中国共产党来说，这一点决不容接受。因为中共认为其一党专政的合法性基础就是中国在经济和社会层面的崛起。"

周三，欧盟宣布，将推出一系列基本建设项目，以加强欧盟同中亚的联系。虽然欧盟官员一再强调，欧盟视中国为伙伴，而不是敌手。但观察家普遍认为，欧盟这一计划是对中国"一带一路"项目的回应。《南德意志报》的相关报道称：

"布鲁塞尔一直以怀疑的眼光关注着2013年推出的所谓'一带一路'倡议。中方将为此项目提供一万亿美元资金。而在与此相关的每一个项目中，中国都在试图扩大本国的政治影响力。最先获得北京低息贷款的有些国家，因无力还债，已经对北京产生了依赖性。布鲁塞尔担心，随着中国不断在东欧扩张，欧洲统一进程将被削弱。

2017年五月，北京举行的一次会议期间，中国和欧盟之间就曾发生不愉快。欧盟拒绝在北京推出的联合声明上签字，因为北京修改意见没有事先征求欧盟同意。欧盟则要求中方保障项目招标的公开性和透明度，并保障项目满足社会及环保标准。最终欧盟代表只得提前退场。今年四月，欧盟28个成员国中有27国驻华大使批评'一带一路'倡议'同欧盟促进贸易自由化的努力背道而驰'。只有匈牙利没有加入这一批评，而布达佩斯也是'一带一路'项目在东欧的主要受益者。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]