德语媒体：中美贸易战威胁全球

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“毫无坏处的去全球化？”为题，刊发了由德国商业银行首席经济师Jörg Krämer撰写的客席评论。作者注意到，2008年以来，跨国贸易在全球经济总产出中的占比正在下降。他认为，全球贸易受到的威胁不仅仅来自于中国，也来自于西方国家。

“如果不计算中国的外贸，那么2008年以来，跨国贸易占GDP的比重就没有下降。所以，去全球化必然和中国的发展有关。一方面，随着中国经济日益繁荣，中国民众也向其他发达国家民众一样产生了更大的对服务业的需求，这就造成了投入工业生产的资源减少、工业品出口贸易增速也随之放缓。另一方面，最近15年来，中国进口的中间产品以及资本产品一直在减少，而是用境内本土生产取而代之，这同样占用了资源、抑制了外贸。相比之下，美国方面的惩罚性关税几乎没有什么影响，因为中国商品越来越多地通过越南、墨西哥等第三国流入美国。”

“但是，即便目前的去全球化主要是由中国造成的，我们也不能高枕无忧。西方国家的贸易保护主义愈演愈烈，正在对贸易构成全面的威胁。”

作者指出，西方政界正在要求企业界避免和价值观不同的国家过多开展贸易，从而降低依赖度，这导致了一些政治上亲近中国的国家也日益成为了西方贸易保护主义的目标。此外，西方国家的许多民众也认为全球贸易导致本国的工业界就业岗位流失、广大劳工成为输家。“总而言之，全球贸易面临的威胁不仅仅来自中国，也来自西方。对于出口导向型的德国经济而言，外部环境还会持续艰难。所以，德国联邦政府在国内为企业打造更好的内部环境就更显重要。”

汉堡出版的德国《时代周报》则以“中美贸易战可以停止”为题，刊发由经济学家Uri Dadush撰写的客席评论。作者认为，鉴于中国的人口正在衰减、经济正在降温，北京方面不妨停止和美国的贸易战；而对于美国而言，也没必要高估来自中国的威胁。

“就算彻底与中国脱钩，双方在第三国市场上的贸易争斗也不会停止，反而会彻底颠覆全球产业链从而极大地推高经济成本。中美是全球最大的两个温室气体排放国，脱钩会让本已艰难的气候保护合作更加艰难。而在其他领域，后果也令人不安：分裂加剧会导致盟友之间关系紧张，助长相互报复，还会酿成地区军备竞赛，使得阻止核武器扩散变得更加困难。”

作者接着指出，其实美中两国依然对相互贸易有着浓厚兴趣，两国若能签署贸易协定，就能够有效阻止脱钩。“而且，中国崛起带来的经济威胁也并不像华盛顿许多人认为的那样大。过去二十年中，美国经济增速高于其他工业国，这反映了美国的创新能力以及吸纳移民的能力。相比之下，中国的人均收入按购买力平价计算依然只有美国的1/3，拥有庞大国有经济部门的中国经济也遇到了增长瓶颈。”

“根据国际货币基金组织的估算，今后五年中国的GDP年增长率只有3%~4%，只比美国高1.5个百分点左右，而且差距还会缩小。中国的人口正在迅速老化，预计到2050年人口缩水1亿、到2100年再缩水6亿。这将导致中国永远无法在经济上超越美国。”

作者在文章末尾指出，只要冲突双方仍在对谈，就依然有望达成贸易协定。“鉴于气候危机、核扩散等诸多共同威胁，留给中美两国化解分歧的时间已经不多了。若能放弃在贸易领域冒险，这就会是一个很好的开端。”

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