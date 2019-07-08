德语媒体：中美贸易战外围国家 谁哭谁笑？

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"贸易战赢家是越南"为题，刊文指出，在中美贸易战的大背景下，中国大陆以及香港的大量资金都流入越南，这个东南亚国家的外国直接投资额急剧蹿升。越来越多的中国企业以及外国企业正在执行"中国+1"路线，将越南当作中国之外的又一个生产基地，从而能够抵御惩罚性关税等风险。

"在经济发展方面，越南已经开放了很多年。他们向中国学习，减少政府对市场的影响，推进私有化，还像60年代的南越那样美化美国。投资者在这里能享有的重大利好包括：政治稳定，而且可以在越南的北部、中部和南部都找到工业园区。"

"从战略的角度出发，没有任何其他亚洲国家具有堪比越南的夹在中美两国之间的地位。乍听起来，这种说法包含了多重矛盾：越南分别和中国、美国打了多年的苦仗；越南与中国有着漫长的边界线，与美国则远隔重洋。在意识形态方面，越南共产党和北京的路线相似，但是有意思的是，越南人的内心却是倾向于美国的。从历史的角度而言，越南人首先惧怕的是中国这个区域霸权。"

文章接着指出，近年来，越南积极参加各类跨国自由贸易协定。中国尽管依然是最重要的贸易伙伴，但是在销售市场、投资、甚至军事合作领域，越南人则有着不同的偏好。

"一段时间以来，越南人做出了许多向美国靠拢的姿态。越南开放了港口，甚至还允许军舰靠岸。河内目标明确地站到了美国、日本、印度、澳大利亚一边，越南在采购民航飞机时还倾向于让波音获得巨额订单。特朗普与金正恩的第二次会晤也是在河内举行，越南政府更是借此突出了自己的可靠盟友形象。"

"但是，越南目前的成功，也有可能让自己受害。华盛顿并没有忽视越南越来越强的吸引力。就在6月初，美方就以操纵汇率、出口额猛增为由，将越南列入了观察名单。华盛顿很有可能得出结论：中国出口商把越南当作避开关税的中转站。短期的贸易利益，在此与长期的战略考量发生了冲突。"

澳大利亚总理莫里森

《南德意志报》则以"气氛变差"为题，注意到中国与澳大利亚的关系近期持续走低。文章以澳大利亚不久前抨击新疆地区人权状况引发北京激烈反应为出发点，分析了两国关系变差的深层次原因。

"关系变差的主要原因是，对于中国人在亚太地区越来越露骨的权力诉求，澳大利亚人越发地感到不安。早在去年，澳大利亚情报机关就警告指出，该国正受到前所未有的外国间谍、外国影响力的威胁，对国家安全构成了挑战。情报机关暗指的就是北京。安全部门尤其担心的是：中国政府正在对澳大利亚各大城市里不断壮大的华人团体施加影响力，进而间接地去影响澳大利亚政治。许多与中国有关联的华裔商人为国会议员提供资金，这导致澳大利亚立法禁止来自境外的政治献金，并且出台了针对'与境外势力有关的'政治说客的更严格透明规范。'境外势力'暗指的也是中国。澳大利亚当局还取消了一名中国富翁的居留权。时任总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)还曾在议会中用中文说'澳大利亚人民站起来了'。"

"中国人则针锋相对。华裔澳大利亚作家杨恒均被北京指控'危害国家安全'而被捕，载有澳大利亚煤炭的货轮一度被拒绝在中国靠港。中国是澳大利亚最重要的经贸伙伴，美国则是最紧密的军事盟友。中美两国发生贸易战，更是恶化了澳大利亚的处境。澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)就警告说，澳大利亚有可能受到'连带伤害'。"

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