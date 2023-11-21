德语媒体：中美缓和政策或只是喘息之机

（德国之声中文网）习近平和拜登在旧金山会面。这是否意味着这两个超级大国现在希望合作？《柏林报》(Berliner Zeitung)发表的一篇客座评论认为这可未必。评论作者Wojciech Michnik写道：“此次会晤的具体成果相当有限，双方虽然在打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上展开合作。然而，关键问题是，这次双边会晤不仅对美中两国，而是对全球和地区安全意味着什么。”文章接着指出，两个超级大国面临着种种挑战：“比如气候危机、俄乌战争的影响、台湾海峡的紧张局势以及最近的以哈战争。在此背景下，中美两国现在最不需要的显然是一场公开的军事冲突，而这种冲突很容易升级为全球战争。”

作者认为，中美两国领导人的会晤不应被视为双方关系解冻的迹象，而应被视为冷却紧张局势的必要步骤，以及在紧张局势升级时建立沟通渠道的机会：“朝着这个方向迈出的一步是两人达成的协议，正如拜登总统所说， '我们每个人都可以拿起电话直接打给对方，将立即听取对方的看法 '。”

文章指出，从拜登政府的角度来看，在美国进入 2024 年大选年之前举行这场会晤至关重要，因为到了选战期间，候选人将频频发出各种表态。如何与中国抗衡并保持美国的全球霸主地位，很可能是拜登在会晤后的问答环节中称习近平为独裁者的一个原因：“如果拜登没有称习近平为独裁者，他很可能会在即将到来的竞选活动中遭到对手共和党人的攻击。”

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



“而对中国来说，这次会议是一个向国内和国际发出信号的机会，也是一个重申中国与美国处于平等地位的重要性的机会。由于中国经济近来放缓，北京认为与美国保持一定的关系非常重要。“文章写道，两国的经济紧密相连：“习主席希望让华盛顿和全球相信，他对与美国合作持开放态度，同时也为了吸引外资，支持中国疲弱的经济。与此同时，他希望向本国民众传达，他正在坚决捍卫北京的利益，加强中国作为与美国平等的世界大国的形象，而不是做出让步的一个次要角色。”

从欧洲的角度来看，中美领导人的会晤可能是一个提醒：美国仍然是超级大国，无论人们是否乐见，美国的利益都与亚洲、印太地区以及与中国的广泛竞争紧密相连。标题为《中美关系：缓和政策可能只是喘息之机》（China und die USA: Die Entspannungspolitik könnte nur eine Verschnaufpause sein）的文章写道：“总体而言，考虑到中美两个超级大国之间持续存在的激烈竞争，拜习会并未预示着中美关系进入新时代或按下任何形式的'重置键'。尽管如此，两个采取务实政策进行会晤是一个积极的信号，这是回归到一种最低形式对话，而不是冒险让事态进一步升级的决定。当然，这并不排除中美关系未来会恶化的可能性，但表明这两个大国的领导人暂时意识到直接军事冲突可能带来的潜在成本。”

一个由阿拉伯和伊斯兰国家外长组成的联合代表团星期一（11月20日）抵达北京。这也引起了德语媒体的关注。德国《日报》周一发布的一篇评论开篇这样写道：“阿拉伯国家代表本可以前往华盛顿，但他们选择北京作为谈判的地点。因此，外长们的合影已经成为中国的一项外交胜利：中国外长王毅神情愉快地站在C位，他的两侧分别是来自沙特阿拉伯、约旦、埃及、卡塔尔、印尼和巴勒斯坦地区的客人。”

尽管会谈为期两天，但方向看起来很明确。周一，王毅就表示，中国将与阿拉伯和伊斯兰世界的兄弟姐妹共同努力，为尽快平息加沙战火做出努力。该报驻华记者Fabian Kretschmer接着写道：”然而，中国的长远目标是建立一种新的世界秩序，以打破以美国为首的西方主导地位。为此，他们希望得到发展中国家的支持。在中国看来，以色列在这场冲突中主要是华盛顿的盟友，因此站错了队。”

不过，这并不意味着中国不能为和平做出外交贡献。毕竟，加沙地带的战火显然不符合北京的利益，冲突的扩大更是糟糕：“因此，尽管中国在中东危机上倾向于支持巴勒斯坦，但它仍然有能力在外交上为实现和平做出贡献。所以，以色列方面对北京在中东的外交努力和基辅持有类似的态度，对待中国的和平倡议，持怀疑态度，但不予拒绝。”



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