德语媒体：中美签协议 欧洲要吃亏

（德国之声中文网）德国《商报》发表了题为"第三方吃亏"（Deal zulasten Dritter）的文章，指出：中国和美国达成了第一阶段的停火协议。但偏偏是欧洲，可能会成为吃亏的那一方。

文章在开头写道："这必须要成为一个仪式。受总统本人的要求，超过200名宾客--其中包括波音和通用电气的老板们、外交官以及政府官员见证了特朗普当着中国副总理刘鹤的面签署了一份96页长的文件。按照特朗普的话来说，这是一份'历史性'的文件，'闻所未闻'。特朗普滔滔不绝的讲了一个多小时，全然不顾看上去摸不着头脑的中国客人像石头一样站在那里。"

作者随后写道："这么大的场面只是为了那几张标志着'第一阶段'谈判的纸片。世界两大经济体这场旷世般冲突的核心问题被推给了'第二阶段'。不少人担心，连这'第一阶段'文件都不符合人们的预期。而且，协议还会给其它国家带来负面效应--尤其是对于欧洲来说。"

文章指出，在签署协议的现场，刘鹤当场宣读了习近平给特朗普的一封信，里面说到"协议的签署有利于中国，有利于美国，也有利于世界"。就此作者分析称："第一眼看上去这可能无可厚非，因为这场几乎持续了两年的贸易争端已经给世界经济留下了负面影响。第二眼看去才会发现：北京和华盛顿的交易会伤及欧洲企业。"

用飞机充2000亿？

作者认为："毫无疑问的是：如果中国未来从美国购买价值2000亿美金的产品和服务，对所有将中国视为重要出口市场的企业都会遇到问题。"

"到目前为止，中国总是小心翼翼的从波音和空中客车那里购买同样多的飞机。如今在北京，有越来越多的传闻声称北京会用买飞机的办法来实现2000亿美元的购买目标。"

文章在结尾写道："无论如何人们现在对这个第一阶段协议的主要印象是，它只解决了特朗普自己制造的问题。真正的冲突--尤其是对中国国有企业大规模补贴的行为，被推给了第二阶段。"

作者总结写道："去年9月份的时候，特朗普还宣称要不然和中国达成'大范围的协议'，要不然就没有任何协议。北京没有屈服于美国的压力。同时有越来越多的警示信号表明，美国经济也愈发受到惩罚性关税的冲击。特朗普又开始推崇多阶段的协议。说了不算又怎样。"

中国的新出生婴儿 越来越少（资料图片）

中国国家统计局的坏消息

根据中国官方的统计数字，中国人口首次超过14亿。人均GDP首次超过10000美元。不过这都没有成为德语媒体关注的焦点。新人口数字公布之际，《法兰克福汇报》发表文章，关注中国人口出生率下降所带来的严重后果。

文章在开头写道："中国国家统计局周五通报了一个坏消息。人口出生率降到了1961年以来的最低水平。去年（2019）的出生率几乎比前年还要低4%。总共大约1465万人，几乎是60年代大饥荒时代结束时的水平。"

作者指出："人口学者多年来一直就出生率下降发出警告。经常最具总结性的说法是：中国变富之前先会变老，……尤其是对于女性来说，老龄化贫穷的风险将会明显加大。"

文章随后写道："中国从1980年开始实行的计划生育政策长远性地改变了社会对生育的态度。只有一个孩子成了常态。许多年轻的家长自己没有经历过，和兄弟姐妹一起长大是什么感觉。"

计划生育的痕迹

作者指出："就算政府提出了提高人口出生率的目标，但这个国家从官方上来说还是死守着它的二胎政策。这也就导致了家长仍然需要为他们的第三个孩子缴纳罚款的荒谬现实。而且，如果他们是政府公务员，就还有可能会失去工作。"

文章随后关注了广州一对因生了第三胎而失去工作的夫妻。丈夫是警察，妻子是教师。不仅没有了工作，两人如今还要缴纳大约折合两万欧元的罚款。作者指出："其中的原因是许多互相矛盾的政策方针，尤其是一部分政策还留存着计划生育的痕迹。如今，是否遵守了二胎政策仍然是衡量许多国有企业领导层政绩的标准。同时，有许多原来在计划生育部门的工作人员2018年被纳入卫生部。他们中的许多人反对新政策。"