德语媒体：中美竞争是否会演变成战争？

（德国之声中文网）中国现今经济总量高达１３万亿美元，是１９７８年的４３倍。多年来军事支出不断增加，科技不断进步。中国会取代美国成为超级大国吗？《法兰克福汇报》署名文章援引法兰克福大学政治学家伊瑞斯·乌尔姆（Iris Wurm）指出，一个国家的上升和衰落可以依据两个指标，一是实力，包括经济增长速度、创新精神和军事开支等等，二是这个国家用实力架构世界秩序的意愿。

文章写道，特朗普总统一方面遵循和北京对抗的路线，另一方面却退出巴黎气候保护协定等多边协议，宣布停止向世卫组织交纳会费。乌尔姆认为，这些都可以看作美国权力意愿消失，构架全球秩序的兴趣减少的迹象。

在回顾了美国上升为世界头号强国的历史轨迹后，文章指出，中国现在的做法一如美国当年：过去10年，中国的军事支出增长了80％，尤其是海军装备精良，武器出口已超过进口。此外，中国还很好地将现有多边体系为己所用，比如从入世中获益，在联合国中扮演越来越重要的角色，还在联合国人权理事会中推行符合中共愿望的人权定义。欧盟议员布迪克费尔（Reinhard Bütikofer）举例说，在人权理事会中围绕中共港区国安法出现两极分化，以英国为首的谴责该法，古巴等５３个国家则支持该法，而古巴后面的国家明显更多。中国还成功‘建立了自己的多边组织’亚投行，并通过一带一路试图和各国单独而不是共同谈判，并以此增加了中国的分量。

文章进而分析了竞争是否会演变为战争的问题：

“尽管如此，无论是乌尔姆还是布迪克费尔都认为，不会立即出现权力从美国向中国转移。乌尔姆说：‘美国依然是领先的经济和军事强国，并且遥遥领先。但在特朗普领导下，它失去了全球大国的意志。但这可能在另一位总统领导下发生改变。’“

文章写道，”布迪克费尔认为，中国不会朝着与美国发生军事冲突的方向发展，‘但是，也不能对习近平一再要求解放军必须学会赢得战争的言论充耳不闻”。政治学者乌尔姆则看法不同。她说，‘从我目前的研究来看，和平解决希望渺茫。按照理论，要避免战争，美国必须更多与中国合作，寻找共同解决的途径。但在特朗普领导下，所有合作都变成了对抗，中美双边关系很少像现在这样糟。’因此，11月3日的美国大选不仅是决定特朗普和拜登谁当总统，也将决定美国未来在世界上的权力。中国则正更专注地展望遥远的未来。要成为世界强权，中国还需要时间。”

《世界报》一篇署名文章认为，特朗普把新冠病毒称为中国病毒说得对。文章说：“诚然，这位总统的用意不清楚。他可能想把人们的目光从自己不良的危机管理上转移开去，并且将疫情作为和中共斗争的武器。在这场冲突中，我站在美国一边。”

作者写道：“毫无疑问，中共有很大责任。疾病在武汉爆发时，当局一开始想遮掩。在网上聊天群警告出现一种新病毒的李文亮医生被警察叫走， 被指责说的话不符合事实，严重破坏社会秩序。他和他的同事在严惩威胁下被迫签下保证书。”

文章还指出，除了责任问题外，传统上大流行病也按照其可能的来源地命名，比如１８８９到１８９５年之间的“俄罗斯流感”，一战后造成２０００万到５０００万人死亡的“西班牙流感”，１９６８年的“香港流感”，还有现在的“非洲猪瘟”和英国人口中的“德国麻疹”。

文章说：“为什么不叫‘中国病毒’呢？也许因为人们害怕以敏感出名的中共？也许是因为人们原则上拒绝特朗普做的事，即便显然是好事，比如以色列和两个阿拉伯国家之间建立外交关系？”

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