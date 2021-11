德语媒体：中美「秀肌肉」的高风险

(德国之声中文网)《德国编辑部网络》的评论「台湾问题上的冲突:随着『秀肌肉』而来的高风险」(Konflikt um Taiwan: Kraftmeierei mit hohem Risiko) 认为,中美在台湾问题的危险之处在于:两国军备展示「秀肌肉」的现况,或有可能失去控制。文章开头首先提到拜登近日对于被问及台湾若遭中国攻击,美国是否会防卫台湾时,他表示:"会,我们对此有承诺。"(Yes, we have a commitment to that.)。

评论写道:「仅仅几个词,却把关于台湾问题的冲突推向了一个新的高度。美国总统乔-拜登发表了支持台湾的军事宣言,这比美国至今愿意公开表达的支持要更进一步。这是(美方)向中国发出的一个明确的停止信号,中国一直以来质疑台湾的独立性,最近更藉由战机演习等军事展示,加剧了紧张局势,一向被认为作风谨慎的拜登正在抛开外交考量。」

评论认为,拜登此言带有其他考量:「这其中也有基于国内政治的缘由,拜登已经把目光投向了明年美国的中期选举,他正在寻找一种在阿富汗行动失败后,证明自身实力的方式。」

文章点出美国至此在台湾问题上的角色转变:「美国从一个在背后透过武器供应支持台湾的盟友,到现在已经走向了第一线。如果在台湾发生强行接管的情况,中国将不得不直接与美国打交道。这已经是意料之中的事了:很明显,台湾很难仅靠自己的力量与中国进行军事对抗。已经在该地区大规模驻扎的美国军队在发生军事冲突的情况下很难撤离。但现在有一种说法是,拜登指望的是一种威慑力的平衡。」

评论结尾提到,尽管如此,仍无法保证平息冲突:「值得注意的是,中国国家最高领导人习近平正在为明年的连任而努力。持续多年的经济上升势头最近出现了下滑、房地产丑闻仍然存在相当大的风险,因此,民族主义便是一种相当受欢迎的焦点转移手段。」

《商报》发表评论「恒大的危机得以缓解?恰恰相反」(Bei Evergrande ist die Gefahr keineswegs gebannt – im Gegenteil) 提到,该集团的困难已经蔓延到整个中国的房地产市场。现在已经能淸楚看出,中国政府所需作出的权衡有多困难。

评论首先介绍了恒大债务的现况:「在最后时刻,负债累累的中国房地产开发商恒大在周五向其债权人支付了利息,暂时避免了再次违约,投资者们松了一口气。」但文章接着指出:「危机绝没有解除,相反地,该公司目前的危机已经蔓延到整个房地产市场--从而威胁到中国经济的增长。」

从过去的发展看来,评论认为「房地产市场对世界第二大经济体来说有着显著的重要性:建筑行业是中国过去20年中最重要的经济增长动力之一。近年来,它对经济产出的直接和间接贡献占比约为25%。土地销售收入约占地方政府总收入的三分之一。据估计,大约四分之三的私人家户财产存于房地产中。」

「但恒大危机似乎已经动摇了许多中国人对于将房产作为保价资产的信心。中国十一国庆前后的9月和10月一般是房产销售旺季,然而,今年主要城市的需求与去年相比下降了33%。」

文章继续分析道,虽然「在拥有百万居民的小城市,房产开发商现在显然正以极低的折扣促销公寓。」,但这样的手法是政府不乐见的,「据说一些地方政府已经指示企业不要大幅度降价,因为过高的折扣可能导致房市价格的螺旋式下滑,二手房的价格也会往下掉 ── 从而导致许多中国人的财富和购买力受挫。」

最后,评论总结认为:「仅仅对这一点的担忧就可能对消费产生负面影响。然而,中国政府选择了后者并将其视为重要的经济增长动力,以减少经济上对债务和出口的依赖。这些相关性表明,中国政府目前的权衡是多么困难。在某种程度上,中国房地产市场的降温是政治上的刻意为之。中国国家最高领导人习近平在过去曾多次表示,房子是用来住的,不是用来炒的。但越来越危险的是,更严格的监管将扼杀中国经济最重要的增长动力之一,政策错误的风险已然增加。」

