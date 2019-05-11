德语媒体：中美相争 欧洲该给谁加油？

（德国之声中文网）进入周末，不断升级的中美贸易冲突仍然是德语媒体关注的焦点。奥地利《新闻报》周六刊发了题为《在贸易冲突中我们应该为特朗普加油》（Im Handelskonflikt sollten wir Trump die Daumen halten）的署名评论文章。作者Josef Urschitz开篇写道，虽然美国总统特朗普不按常理出牌的套路让整个全球经济都蒙受损失，但是抛开他那些虚张声势的宣战口号不谈，（欧洲各国）还是应该支持特朗普。

为什么这么说呢？"美国人所提出的要求，包括开放中国市场，保护知识产权和放宽对于技术转让的强制要求等，其实在一个公平的全球经济环境中本来就是理所应当的事情。"

当然这只是一个理想状态。现实生活中，连美国也做不到这么公平。"然而，像中国人这般肆无忌惮地把自己的市场封闭起来，同时又把自己的产品销往相对开放的世界市场的做法，还从来没有以这样的规模存在过。这样的手法，对于力图追赶工业发达国家的新兴国家来说，可能还勉强可以接受，但是中国早已经过了这个阶段。它是世界上第二大国民经济体，并且立志在几年之后赶超美国。"

为什么要给美国人呐喊助威？

作为"旁观者"的欧洲人，应该怎么做呢？作者认为，应该给美国人加油。原因就在于，面对北京，华盛顿可以做到的事情，是欧洲无法企及的。"虽然古老的欧洲大陆和中国之间的经济关系，也存在和美中贸易中同样的问题，但是欧盟既没有一个行之有效的对华战略，在对待中国的问题上也无法获得意见统一。恰恰相反：中国人已经利用金钱的诱惑，把欧盟阵营里的17个国家拉到了自己一边。"

所以从这个角度来说，美国人应该是"在并非主动的情况下"也替欧洲人说了话。作者认为，从目前的情况来看，美国的策略也未必不成功。"如果我们不想要世界贸易成为单行线的话，那么就需要规则。我们希望两个超级大国能够最终握手言和。但是向霸权主义的中国贸易体系举手投降，绝对不应该是一个选项。"

欧洲能否"独善其身"？

为美国人呐喊助威是一回事，但另一方面，欧洲人能否在这场中美之间的大国争霸中完全置身事外，袖手旁观？美国对中国价值数千亿美元产品的惩罚关税，对于世界经济有何影响？《南德意志报》驻京记者Christoph Giesen和驻纽约记者Claus Hulverscheidt联合撰写的分析文章《中美贸易战向何处去？》（Wie geht es weiter im Handelsstreit?）就探讨了这一问题。

如果这场贸易冲突再持续数月之久，那么中国经济会受到严重的影响。"专家预测，中国经济增长率可能会下挫最高1.5个百分点--相当于大约1750亿欧元的经济产值打了水漂。而对于出口导向型的德国经济来说，这将是一个巨大的难题。如果美国政府真的向所有中国产品加征惩罚关税的话，那么全球GDP的增长率甚至都会缩水整整2个百分点。"

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