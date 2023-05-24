德语媒体：中美相争 印度得利

（德国之声中文网）《每日新闻》网站发表文章称，中国采取的行动并不令人意外，毕竟此前美国推出了芯片及芯片生产设备的出口限令，也禁止华为等中国高科技产品进入美国。但这篇题为《中美技术之争》的文章对美国企业是否真能对中国脱钩表示怀疑。文章写道：

"多年来，分析师们一直在批评美国高科技企业对中国市场的巨大依赖性。以苹果公司为例，其智能手机的90%以上都是在中华人民共和国境内生产。没有任何一家美国企业像苹果这样，将其供应链如此密集地集中在中国境内。中国的疫情防控措施使苹果出现了生产困难，以至于其至关重要的圣诞销售大受影响。这一惨痛经历也助长了有关减少依赖性的讨论。

康奈尔大学经济学家弗里德曼此前提出警告说，苹果的中国供应链问题难以在短时间内得到解决。让苹果彻底同中国脱钩也是非常不现实的。不过，美国银行摩根大通则预计，截至2025年，苹果在华产量在其总产量中的占比将从目前的95%降至75%。

不过，将生产基地从中国迁往印度的，并不只有美国企业，一些德国企业也开始看好印度。德国汽车供应商舍弗勒就已在印度浦那开设了新的软件及电子技术研发中心。"

随着中美两国间地缘政治之争的不断加剧，一些跨国企业开始减少在华投资以规避风险。但印度就真的是投资的安全港湾吗？文章写道：

"印度作为投资目的地其实也并非没有风险，因为该国发出的地缘政治信号也相当矛盾。因此，该国未来会不会同西方阵营产生政治分歧依然是个未知数。举例来说，印度是中国之外俄罗斯原油和天然气的主要买家。企业咨询公司Wellenreiter Invest的市场专家雷菲尔德（Robert Rethfeld ）表示：'俄罗斯原油的80%流向了印度和中国。'

由此看来，印度也在间接资助俄罗斯对乌克兰发起的侵略战争。迄今为止，以美国为首的西方阵营对此似乎是视而不见。一旦事态发生变化，印度也成为制裁目标，那么苹果等一众国际企业心目中的安全生产基地印度就会转变为风险因素。"

德国出于国家安全考虑，正在就禁止华为产品进入德国通讯网络吵得不可开交之际，德国最著名的基础科研机构“弗劳恩霍夫协会”却在同华为公司在一系列科研项目中开展合作。弗劳恩霍夫协议以"学术自由"和"数据保护"为由拒绝透露同华为合作的具体情况。《商报》报道称：

"自民党人史塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）领导下的德国联邦科研部强调'学术与科研自由'同科研机构和研究人员的'特殊责任感'是相辅相成的。一位发言人表示，科研部并没有研究机构同中国公司合作项目的完备信息。科研部与中国开展合作的选题和资助聚焦于相关项目对德国和欧洲的附加值，并注重'减少项目遭滥用的风险'。



弗劳恩霍夫协会则指出，该协会会对每一个合作个案进行'标准化审核'。而在决定是否会对某一个项目开展合作时，则会重点考虑该项目是否属于'涉及核心技术以及存在技术外流风险的敏感合作项目'。



同弗劳恩霍夫协会的合作引发争议后，华为公司表示难以理解。华为发言人表示：'对相关合作提出的批评非常抽象，大多数情况下都没有涉及到合作的具体内容，对此我们感到无法理解。'这位发言人还表示，从2010年以来，华为公司一直同欧洲一百多所大学和科研机构存在合作关系，特别是在无线通信、网络通信和网络安全领域，'相关合作得到了伙伴们的积极反馈'。"

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