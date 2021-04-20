德语媒体：中美的暂时休战

(德国之声中文网)在与美国的关系上，中国政府走的是对抗的路线。在气候变化问题上却没有采取这种态度。《法兰克福汇报》本周二（4月20日）发表的一篇评论关注到中美在气候问题上的合作，美国气候特使克里前往上海，与中方气候官员谢振华讨论气候，双方重申了原则上愿意加强合作。文章写道：“在这个关系到人类生存的问题上，中国无法承受阻滞带来的后果。由于美国新政府承诺将推进气候保护，北京和华盛顿之间没有其他选择。”

作者Peter Sturm 指出：“这是件好事。但这一个容易的部分。在达成具体协议，并在必要时调整国家发展计划以适应新需要时，才能真正看到合作的意愿。那时，北京或会迅速再次提出老生常谈的论点，即任何人都不应该干涉中国内政。”

标题为“气候问题是相互为敌（暂时）的终点”（Beim Klima hört die Feindschaft auf – vorerst）的文章指出：“中国虽然不再坚持有权力犯下欧美在环境政策上的所有错误的立场。但是中国也有不同的利益集团。习近平如何平衡这一点将值得外界关注。”

芯片大佬之战

“芯片是所有电子设备的大脑。没有它们现代世界就无法运转。但现在出现了芯片的急剧短缺，美国和中国正在发动一场芯片战争。”《世界报》周一（4月19日）发表的一篇开头这样写道。

作者接着引出美国政府在白宫举行的讨论如何应对缺芯危机的会议。多个重量级人物参加了本次线上峰会，包括美国总统拜登，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）以及其他包括谷歌、英特尔、戴尔、惠普、福特、通用汽车等十几家美国企业的负责人。“几天前他们齐聚一起，讨论一种比纸要薄3万倍的零件，没有了它，世界各地的企业都陷入危机，小小的芯片也引发了美国和中国之间的权力争夺。”



一个令人担忧的场景正在变成现实，受芯片短缺影响，苹果公司不得不在去年推迟了iPhone 12的发布，但受影响最大的是汽车业。这是因为汽车制造商的芯片需求量格外大。供暖、打闪灯、调整座椅种种操作都少不了芯片。

文章指出，全球芯片供应在很大程度上取决于一家台湾公司—台积电。全球每两个芯片中，就有一个来自

台积电，因为担心中国武统台湾，夺取对台积电的控制权，拜登希望台积电在美国建厂：“这种施压似乎发挥了作用，台积电计划近期亚利桑那州开设一家工厂。”

作者Stefan Beutelsbacher指出：“中国和美国这两个地球上最大的经济体都在争取对芯片的主导权。拜登在几周前公布的大规模基础设施提案包括为美国半导体行业提供500亿美元，而北京方面正在计划加大对芯片行业的减税力度。“

题目为“争夺全球芯片主导地位”（Kampf um die weltweite Chip-Dominanz）的文章指出，拜登提出的举措或许可能帮助英特尔。几周前这家公司宣布将建立两个新工厂，坐标也选择了亚利桑那州。和三星几个少数集团一样，英特尔的产品使用的是自家工厂生产的芯片：”但亚利桑那州的新厂也计划为其它公司供货。对美国来说，全球芯片的主导地位目前似乎还很遥远，但在英特尔的支持下，美国至少可以在一定程度上减少对台湾的依赖。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



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