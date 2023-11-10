 德语媒体：「中美核谈」标志着关系解冻？ | 媒体看中国 | DW | 10.11.2023

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德语媒体：「中美核谈」标志着关系解冻？

中美在「拜习会」前进行了军控对话，《慕尼黑水星报》指出，这表明双方都希望管理冲突以免擦枪走火，标志着中美关系解冻。《商报》则认为，美中「熊猫外交」时代终结可被视为双边关系的进一步挫折。

Symbolbild Flaggen China USA

（德国之声中文网）在美国总统拜登与中国领导人习近平举行会晤之前，中美罕见就核军控问题举行会谈，这是否能解读为中美关系融冰的迹象？《慕尼黑水星报》在题为「核谈话标志着中美关系解冻」一文中写道：「有时许多小事会构成一种趋势。中美之间的核对话可能就是这样的一块基石，表明双方都希望认真管理冲突，以避免冲突失控。就在几个月前，中美就核武库举行谈话还是不可想象的。」

美国国务院负责军备控制的助理国务卿斯图尔特（Mallory Stewart）与中国外交部军控司司长孙晓波11月6日在华盛顿举行了军控与防扩散磋商。美国国务院称，双方进行了「坦诚和深入的讨论」，美方呼吁中国在核领域提高透明度，并在核武及太空领域「做出实质性承诺，采取切实可行的措施来管理和降低战略风险」。

文章指出，此类会谈的性质决定了它不会传出激动人心的具体细节。「然而，由于中国长期以来一直拒绝与美国就其核武库问题进行谈判，此次会谈无论达成何种程度的协议，都是向前迈出的重要一步。目前最起码的目标是两个超级大国和平共处。这是因为这两个高度武装的超级大国目前的关系非常脆弱，任何破坏都具有危险性。」

文章接着写道，美中正为拜习会进行最后冲刺。「近几个月来，中美关系在缓和与升级之间反复波动。多位美国部长前往北京会谈。但在这一阶段屡屡受挫，例如双方的战斗机在南海上空险些相撞。不过，目前双方共存的意愿似乎愈发强烈。」

文章提到，中国国家副主席韩正如前在新加坡出席第六届创新经济论坛时表示，「中国愿与美方加强各层次的沟通、对话，推进互利合作，妥善管控分歧，合力应对全球性挑战。」在最近的一次会晤中，中国外长王毅和美国国务卿布林肯一致认为，只有对话才能有助于缓解紧张局势、避免误解。

《慕尼黑水星报》认为，上述目标并不容易，因为中美间存在许多冲突点，包括台湾问题、中国在俄乌战争中的亲俄立场以及美国对华科技制裁。「在美国，对华鹰派的呼声越来越高。另一方面，许多中国人认为美国想要遏制中国发展。两国的大群体都认为对方正在衰落。」

文章最后总结道：「突破这一点需要时间。它需要妥协意愿和大量善意--而这两者目前在实践中都不显著。核谈话可能是迈向更多对话的第一步。」

11月8日，华盛顿动物园的三只大熊猫被送回中国

11月8日，华盛顿动物园的三只大熊猫被送回中国

中美紧张关系是否有缓和趋势，《商报》从另一角度作出了观察。该报写道，本周三（11月8日），华盛顿国家动物园里的大熊猫一家被送回中国，「始于上世纪70年代尼克松总统任期的『熊猫外交』就此终结」。

「距离美国拜登和中国领导人习近平计划在旧金山会面仅一周 ，熊猫外交的结束可以被视为美中关系的进一步挫折。『中美之间的文化交流正在大幅下降』， 智库美国外交关系委员会如此评论道。」

报道引述该智库称：「熊猫计划的结束，如今象征着『中国背离其在美国的软实力战略』，以及中美之间『日益激进的外交形式』。」

文章介绍道，美国动物园大熊猫的历史始于1972年2月，时任美国总统尼克松和第一夫人对中国进行历史性访问。时任中国总理周恩来承诺送给美国几只大熊猫以示友好。自此之后，大熊猫被中国作为加强联盟和赢得新伙伴的外交工具。

「据专家称，动物转让对中美经济和贸易关系的强度有着非常实际的影响。智库美国企业研究所的研究表明：『熊猫外交提升了友好度，而且往往与重要的商业合同和自由贸易协定同时发生。』」

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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