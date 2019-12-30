德语媒体：中美月中签署协议

（德国之声中文网）美国总统特朗普新近宣布，1月15日将同中方签署"第一阶段贸易协定"。《商报》指出，特朗普总统此前也曾多次宣布中美双方达成"伟大的协议"或"前所未有的协议"，但往往话音未落，事情就发生了变化。这篇题为《特朗普宣布本月同中国签约》的文章写道：

"1月15日签署条约的说法尚未得到中国方面的证实。中国党和国家领导人习近平在其新年讲话中并没有提及全球最大两个经济体之间的贸易冲突。他只是强调：'我们不怕风雨，更不怕困难。中国将沿着一向的发展道路继续前进。'

"第一阶段'协议是特朗普努力促成的总体协议的组成部分，目的是为美中经济关系奠定新的基础。内容包括降低现有惩罚性关税和不再增加新的关税，此外，还包括中国购买美国农产品。但是双方争执的焦点，比如歧视外国企业以及大规模国家补贴等问题，则会留待第二阶段协议解决。

"至于中美双方能否在2020年美国大选前达成原则性共识，经济学家们普遍持怀疑态度。德国Ifo经济研究所所长福斯特（Clemens Fuest）对《商报》表示：'如此高的期望值实在很难得到满足。' 他表示，暂停新增关税、中方购买美国农产品以及承诺保护知识产权，这些都是积极的信号。但这些让步对中美两国间的经济和地缘政治竞争则完全没有影响。他说：'中美双方的相互不信任非常严重，因此双方经贸紧张关系得到长期缓和，并签署第二阶段协议的可能性，我认为微乎其微。'"

《商报》评论指出，中美双方的关税战已经持续一年半。双方达成共识，亦或矛盾进一步激化，都对全球经济有着巨大的影响：

"事实上，中美双方都面临着达成共识的压力。两国的经济动力都已受到影响。中国经济的增速已降至6%，这是27年以来的最低点。原因之一就是对美出口的减少。仅十一月一个月，中国对美出口就下降了四分之一，也是连续八次出现下降势头。

"美国受冲击的程度虽然低于中国，但对华贸易战也越来越成为一个危险因素。企业投资已经出现下滑趋势。最为重要的是，美国总统特朗普特别不希望在大选之年出现经济方面的坏消息。"

贸易战危及世贸组织

2020年元旦，是世界贸易组织成立25周年的日子。但是该组织的"生日庆典"却显得相当惨淡。《南德意志报》发表评论称，由于美国和中国对国际贸易秩序的冲击，世界贸易组织已经陷入生死存亡的危险境地。这篇评论写道：

"除了中美两国之外的世界其余国家必须找到拯救世贸组织的答案。首先，这些国家要团结一致，制止美国和中国在自由贸易领域继续犯规。如果各国能够团结以来，它们的力量将远远超过美国和中国。这两个超级大国并非不可战胜。如果中国继续阻挠外国企业进入中国市场，各国也应限制来自中国的出口产品。至于美国，各国则可以将其网络巨头列为目标，因为这些企业是美国国民经济的命脉。"

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