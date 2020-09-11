德语媒体：中美技术对立 欧洲何去何从？

（德国之声中文网）在相对长的时期内，苹果手机曾是高科技领域全球分工协作的典范。美国工程师负责技术开发和软件，中国企业负责生产组装。而随着中美关系的进一步恶化，这种分工协作的模式将变得日益困难。《商报》发表以《世界划分为两大技术阵营，对欧洲是件坏事》为题的评论，分析中美技术抗争及其对欧洲的负面影响。评论写道：

"北京已经开始了反制措施。上周中国党和国家领导人习近平下令该国要走技术自主路线。他要求中国实现技术自主。这也是习近平及其他决策者们为'十四五计划'所奠定的框架。明年开始，这一新的五年计划将开始实施。

中国政府将提供资金，帮助本国技术企业实现自主。采取这一步骤的主要原因是中国模范企业华为所面临的困境。作为5G网设备的领先供应商，华为同时还生产智能手机、平板电脑其他电子产品。由于美国实施的制裁令，华为不得不承认，用于生产的芯片库存将很快告罄。

在半导体工业领域，中国处于落后地位。中国政府计划出资改变这一局面。过去几个月来，已有十几家中国企业宣布将加强本国芯片领域的研发。华为也宣布将设立芯片工厂，以期获取自行生产重要部件的能力。"

评论称，恰恰是美国令中国痛下决心，要走技术自主的发展道路。而这也就使欧洲陷入了选边站的两难境地。评论写道：

"就现实情况而言，华盛顿和北京似乎都希望将世界划分成两个技术阵营。德国和欧洲企业也许很快就将面临如何应对中美对抗的难题。

目前还很难找到解决这一难题的标准答案。今年七月，德国开始出任欧盟理事国轮值主席，默克尔总理本想利用这六个月时间制定出明确的中国战略。原定今年九月在莱比锡举行的中欧峰会被推迟，官方理由是新冠疫情，而私下里的原因却是同中方代表完全无法达成共识。德国方面不想举办一场无法取得具体成果的高峰会晤。而时至今日，德国几乎已经不再提及制定中国战略的话题了。

诚然，新冠疫情使所有政治和经济话题的讨论都被蒙上了阴影。但这并不能说明，重大问题不再具有迫切性。

应对中美之间的技术战，欧洲需要制定出自己的战略。建立欧洲自己云服务Gaia-X的计划正是朝着这一方向的正确步骤。但相关的计划仍很不具体，而且进展过于缓慢。"

日常生活和经济活动已恢复正常

中国已摆脱疫情困扰

欧洲再度受新冠疫情重创之际，中国似乎已完全摆脱了疫情的困扰。中国最新发布的市场指标是十年以来最好的。《明镜》周刊就此写道：

"中国企业高管们当前的心情可能是十年来最好的一次，因为中国似乎已基本控制住了疫情。《财新》发布的制造业采购经理指数（ PMI）今年十月从53.0增至53.6。就此，这一至关重要的市场景气指标已经升至2011年1月以来的最高点。采购经理指数超过50，意味着工业领域在增长，反之则为萎缩。

中国在去年12月出现了第一批新冠感染病例。随后，中国采取了严厉的隔离、接触禁令以及入境限制等措施，使得疫情得到控制。目前，中国境内只有零星的本土感染病例，最新的感染报告来自喀什。此外，还有少数境外输入型病例。目前，中国的日常生活和经济活动已恢复正常。"





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