德语媒体：中美打架 全球吃土

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"美中货币战伤害所有人"为题，刊发评论指出，贸易战如果全面扩大为货币战，将对全球经济造成严重的影响。

"人民币贬值，会导致美国出口成本提高。今年上半年，美国对华逆差尽管缩小了188亿美元，但是，美国对日本、韩国、台湾、墨西哥等国的逆差却扩大了。以前依靠廉价中国供应商的美国企业，现在不得不从成本更高的其他国家寻找替代者。"

"对于中国自己而言，人民币贬值也相当于玩火。企业借的美元债务，将会因为汇率而变得更为高昂。石油采购成本也会攀升。三年前，中国已经发生过一次资金外逃浪潮，央行当时不得不收紧管制。"

"即便中国央行现在表示，已经有能力更好地控制资金外逃，但是紧急情况总是能逼迫出人的创造性。这一道理，也适用于那些想把资金转移到外国的企业。"

"全球最大的两个经济体受到损害，最终也会造成全球经济受损。美国指责中国操控货币，已经造成了全球股市的动荡。"

"如果争端真的演变成了货币战，市场上就会爆发恐慌。就像非洲谚语所说：大象打架，草地遭殃。"

瑞士《新苏黎世报》的评论也以"贬值竞赛的威胁越来越大"为题，担忧地指出，随着人民币的贬值，其他出口导向型的东亚国家也可能被迫贬值，进一步导致内需不振；起因于贸易摩擦的这场中美冲突，正在往越发危险的方向前进。

"在这场中美贸易冲突中，双方近期宣布加征关税、货币贬值。两国也由此进入了一条死胡同，一时半会出不来。北京方面似乎不再对与本届美国政府达成协议抱有期望，而是寄希望于能够和下一届美国民主党政府展开新会谈。"

"当前局面之僵持，也体现在上星期的中美上海会谈中：美方根本就没有派遣负责具体技术性问题的官员与会。越来越多的迹象显示，特朗普已经完全陷入与新兴竞争对手中国的对抗之中。"

《法兰克福汇报》以"北京的贸易战弹药库"为题，刊发评论认为，除了操纵汇率，北京可能还有更多的武器来与美国打贸易战。作者担忧地认为，全球经济今年秋天就有可能受到负面冲击，亚洲经济更是首当其冲。

"人民币贬值，就造成了美元升值。这让处于选战中的特朗普感到难受，美国的出口会受到影响。"

"此外，中国减少购买美国农产品，也会冲击美国的农民，后者是特朗普的重要票仓。北京认为自己是被迫采取这些措施，这也体现在中方此次作决定时几乎不顾连带伤害：人民币贬值会造成亚洲国家的美元债务成本上升、原油采购价格上涨。印度、印尼、泰国等国都因此而面临风险。如果货币成为了武器，这场最初只是两个经济大国之间贸易纠纷的冲突，就会进入一个新阶段，全球都会受到冲击。"

"在亚洲地区，越来越激烈的香港冲突，至少也引发了同样的担忧。香港问题正在迫使民主国家选边站，比如澳大利亚，其最主要客户、最主要投资者都是中国。而即便是倾向威权、对华友好的国家，现在也日益担心这是否会演变为燎原之火。对于秋天的亚洲经济而言，这可不是什么乐观的讯号。"

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