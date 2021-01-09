德语媒体：中美开战，仅17%的德国人站在美国一边

如果中美发生冲突，德国会站在哪一边？《星期日世界报》的一份调查揭示了民众的意愿；终于世界卫生组织调查新冠病毒源头的工作组确定了前往中国的日期，《法兰克福汇报》称寻找病毒来源是一个政治敏感话题。
（德国之声中文网）德国的《星期日世界报》于去年12月15日至17日对1006人做了随机调查，结果显示，中美发生冲突的情况下，只有17%的人站在美国一边；近8成认为，不应参与干预。
“77%的德国人认为在中美发生冲突时，不应介入。在问到发生中美冲突的背景下，德国联邦政府应有怎样的作为时，只有17%的人认为应该支持长年的西方盟友美国。甚至有1%的人认为应站在中国一边。”
“德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）对《星期日世界报》表示，虽然存在同美国紧密的联盟关系，但人们仍然心怀恪守中立原则的愿望，它显示人们在事实面前闭上双眼。然而，罔顾事实，事实会以更残酷的面貌袭来。”
吕特根认为，拜登新一届政府会继续现行对华政策：
“我们应该以现实主义、以强者姿态，致力于创建同中国的合作关系。不介入是不可能的，因为当今全球化的背景下，我们早已彼此相连。”
寻找病毒来源是一个政治敏感话题
世界卫生组织派遣的新冠溯源工作小组周四将抵达中国。《法兰克福汇报》对此写道：
“专家的此次行程一直受到困扰，直到最后。一周前，世卫组织称中国阻挠入境，由10人组成的国际专家小组 – 其中包括位于柏林的罗伯特·科赫研究所的专家雷恩德茨（Fabian Leendertz），原定1月初前往中国。但他们的旅行因签证问题受到拖延，原因不详。北京认为此次调研的‘详细程序‘还需要讨论，有待澄清。”
“专家抵达后将进行两周的自我隔离，然后是否准许前往华中武汉市，目前还没有定论。一年前，新冠病毒是在武汉首次发现的。该病毒是怎样从动物（可能是蝙蝠）跨越物种界限传播至人的，还不清楚。”
工作组在隔离两周后开始工作，2月12日已是农历大年初一。该文认为，专家的工作时间相当紧迫，面临的课题更是艰巨：
“寻找病毒的源头是一个政治敏感话题。中国担心被当成大流行病疫的罪人而受到指责。多月来，中国散播对病毒源头出在中国的怀疑，一些未经证实的报道称，新冠感染可能早在中国之前在其它国家就已出现。中国外长王毅不久前重申，‘疫情可能在世界多地爆发‘。在进口深冻食品上发现病毒残迹被作为感染首先来自海外的佐证。与此同时，中国政府以战胜病毒的胜者姿态面对世人。”
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