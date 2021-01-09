德语媒体：中美开战，仅17%的德国人站在美国一边

（德国之声中文网）德国的《星期日世界报》于去年12月15日至17日对1006人做了随机调查，结果显示，中美发生冲突的情况下，只有17%的人站在美国一边；近8成认为，不应参与干预。

“77%的德国人认为在中美发生冲突时，不应介入。在问到发生中美冲突的背景下，德国联邦政府应有怎样的作为时，只有17%的人认为应该支持长年的西方盟友美国。甚至有1%的人认为应站在中国一边。”

“德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）对《星期日世界报》表示，虽然存在同美国紧密的联盟关系，但人们仍然心怀恪守中立原则的愿望，它显示人们在事实面前闭上双眼。然而，罔顾事实，事实会以更残酷的面貌袭来。”

吕特根认为，拜登新一届政府会继续现行对华政策：

“我们应该以现实主义、以强者姿态，致力于创建同中国的合作关系。不介入是不可能的，因为当今全球化的背景下，我们早已彼此相连。”

寻找病毒来源是一个政治敏感话题

世界卫生组织派遣的新冠溯源工作小组周四将抵达中国。《法兰克福汇报》对此写道：

“专家的此次行程一直受到困扰，直到最后。一周前，世卫组织称中国阻挠入境，由10人组成的国际专家小组 – 其中包括位于柏林的罗伯特·科赫研究所的专家雷恩德茨（Fabian Leendertz），原定1月初前往中国。但他们的旅行因签证问题受到拖延，原因不详。北京认为此次调研的‘详细程序‘还需要讨论，有待澄清。”

“专家抵达后将进行两周的自我隔离，然后是否准许前往华中武汉市，目前还没有定论。一年前，新冠病毒是在武汉首次发现的。该病毒是怎样从动物（可能是蝙蝠）跨越物种界限传播至人的，还不清楚。”

工作组在隔离两周后开始工作，2月12日已是农历大年初一。该文认为，专家的工作时间相当紧迫，面临的课题更是艰巨：

“寻找病毒的源头是一个政治敏感话题。中国担心被当成大流行病疫的罪人而受到指责。多月来，中国散播对病毒源头出在中国的怀疑，一些未经证实的报道称，新冠感染可能早在中国之前在其它国家就已出现。中国外长王毅不久前重申，‘疫情可能在世界多地爆发‘。在进口深冻食品上发现病毒残迹被作为感染首先来自海外的佐证。与此同时，中国政府以战胜病毒的胜者姿态面对世人。”

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