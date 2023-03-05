德语媒体：中美对抗 代价高昂

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，中国总理李克强给出的5%经济增长目标，同美国和欧洲各国相比较，虽然非常令人瞩目，但同中国的过往相比，这一经济增长目标就显得非常审慎了。这篇题为《对抗将以经济发展为代价》的评论写道：

"有一个点已经非常明了：中国经济迅猛增长的年代已经成为过去。疫情爆发前的十年间，即2010至2019年期间，中国经济增长的幅度一直介于6%至10%以上。但按照国际货币基金等机构的评估，今后几年，中国经济的增幅可能只会达到4%至5%的水平。

中美之间日益加剧的对抗对中国构成了双重负担。北京已经连续第三次提高军备开支。2023年的军费增幅为7.2%。就官方数据而言，无论军费支出总额，还是在国民生产总值中的占比，中国的军费均远远低于美国。但中国在不断扩充军备却是不争的事实，专家们甚至认为，中国海军舰只数量已经跃居世界榜首。鉴于中国不断对台湾发出威胁，美国和欧洲的担忧也就不难理解了。北京扩充军备是以牺牲富裕生活为代价的。"

除此之外，美国对中国实施的芯片限制措施也势必会对中国经济带来冲击。《商报》的评论指出，中美两国间日益明显的脱钩趋势对中美两国经济都将造成损失。

"与此同时，中国的国内因素也对经济增长造成了负面影响。一方面，尽管当局放宽贷款限制后，一定程度上起到了稳定房地产市场的作用，但将房地产行业作为经济发展核心动力的时代既不可能、也不应当重现了。

另一方面，人口结构的变化也将给就业市场带来数以百万计的缺口。除此之外，由于政府随心所欲的干预行为，私营经济对政府信任已经大打折扣。官方的政策让中国经济付出了高昂的代价，北京当局是时候就此进行反思了。"

《法兰克福汇报》也发表评论称，中国经济要想恢复活力，首先要让私营经济恢复信心。但中国目前的做法，却是在反其道而行之。

"当最高领导人陷入将意识形态置于理智之上的迷思而不能自拔的时候，无论央行如何印钱，如何发送购物优惠券，国民经济都无法走出困境。

习近平叫停了清零政策，但单凭此举并不能解决居高不下的青年失业率问题。要想使经济恢复活力，中国急需让私营经济恢复信心，但事实却恰恰相反，私营经济的恐惧仍在与日俱增。

失宠的高科技行业中，一名至关重要的私募基金投资人已经'失联'数周。阿里巴巴创建人马云失去了他的商业帝国。腾讯创办者马化腾则未能接到出席两会的邀请。中国正在错失未来。

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