德语媒体：中美夹缝中的欧洲

（德国之声中文网）中美两大国正在为争夺全球经济和技术霸主地位展开激烈的角逐。《商报》发表评论认为，在中美争执中，欧洲不但不能置身度外，而且面临着越来越大的选边站压力。这篇题为《中美技术战中，欧洲应何去何从》的评论写道：

"首先欧洲人必须清楚，实行资本主义式列宁主义的中国绝不可能成为西方的选项。中国没有民主、没有法治，在保护人权方面，也同西方存在巨大的差异。让欧洲同中国和美国保持同等距离的主意，也同样是完全不足取的，因为在世界最大独裁政权和世界最强大民主国家之间，并没有什么中间道路可走。

自由和人权是不可剥夺的普世价值。尽管当前的美国仍由一位不尊重、甚至破坏西方基本价值观的总统在执政，但在涉及西方基本价值观的问题上，欧洲无法在中美之间充当中介。美国并不是特朗普的美国，美国目前正在经历该国最为严重的危机，此时此刻，欧洲更应展示关爱和团结。在回顾欧美关系历史时，我们的记忆也不应停留在2016年之后。

西方的价值观共同体必将使欧洲和美国长期联系在一起，但为了捍卫欧洲自身的利益以及应对全球挑战，欧洲的行事风格和内容也会时而有别于美国。即便在11月3日的美国大选中，民主党人拜登击败特朗普出任总统，这一点也不会发生变化。奥巴马当政时期，拜登曾担任八年副总统，那时美国外交关系的重心就已经转移至亚洲。"

评论写道，如果欧洲不甘于永远做美国的小弟，那么欧洲人就必须对自身的战略利益做出明确定义，并建立起相应的执行机制。评论最后写道：

"为了实现自身的战略利益，欧洲人必须发挥其四亿五千万消费者构成的地缘经济实力。在贸易和竞争政策领域，欧洲人已经这样做了。但在至关重要的未来科技方面，欧洲仍是一个缺乏战略眼光的孱弱巨人。"

在全球就研发新冠疫苗展开的竞争中，中国占据了相当有利的地位。全球进入人体试验环节的29种疫苗中，有九种来自中国。而进入第三阶段临床试验的7种疫苗中，更有五种来自中国。柏林《日报》就此写道：

"早在今年五月，中国国家主席习近平就在世界卫生组织年度大会上承诺，中国研发的疫苗将提供给全世界共享，以确保'发展中国家获得疫苗的渠道'。而与此同时，国际社会则对所谓的'疫苗外交'忧心忡忡，他们担心疫苗会变成政治施压手段。

中国外交部已承诺向菲律宾优先提供中国产疫苗，尽管因南中国海主权争议，两国关系一直处于紧张状态。此外，中国领导人还承诺向南美国家提供疫苗贷款，鉴于这里一向是美国的势力范围，中方的决定显然不是偶然做出的。"



摘译自其它媒体，不代表德国之声观点





© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。