德语媒体：中美友谊已翻船 欧洲请勿站错队

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》刊登了一篇由美国政治风险咨询机构"欧亚集团"主席布莱默撰写的客席评论。文章以"特朗普、习近平与欧洲的角色"为题，呼吁欧洲应当在这场超越贸易争端的科技新冷战中明确站到美国一边。

作者认为，单纯从贸易角度而言，两国的争端总是能够通过互相让步化解的。但是特朗普却无法迫使习近平去从根本上改变中国的经济体制。"北京的领导人明白，中国的企业需要政府所能提供的一切支持，来帮助他们进军全球市场。中国将继续补贴国有的或者私营的领军企业，从而对国际竞争施加有利于自己的影响力。"

"北京也将继续发展自己的科技创新能力，从而能够在21世纪最重要的经济领域中与欧美企业相竞争。尤其是在这些领域，中国不会作出任何让步，不论习近平或者其他中国官员作出怎样的公开表态。"

"最重要的一点则是：不论特朗普与习近平在什么时候就最终达成的协议进行握手，老牌强国与新兴大国之间的关系已然从根本上遭到了颠覆。华盛顿与北京之间的互信已经降到了30年来的最低点，两国政府都将贯彻自己的长期战略目标：尽可能削弱对方对自己的施压能力。"

"十年前，起源于美国的全球金融危机，让北京领导人确信，中国经济应该加快步伐，缩小对出口贸易的依赖。特朗普的示威行为，则让中国人进一步看到了与美国经济结合过度紧密的危险性。"

文章随后指出，在这场事实上已经成为"科技新冷战"的较量中，美中两国都会向欧洲施压。"比如，在5G网络建设上，两国都会想方设法推广自己的规则和标准。这将迫使欧洲站到美国人一边，从而保护法治、保护消费者，防止中国利用消费者数据去巩固其威权政治模式。但是，在许多领域，欧中贸易量已经超过了欧美贸易量。在投资方面同样如此。那些越来越依赖中国经济的欧盟国家，在面对欧盟对科技领域的全面监管时，难免会有犹豫。这就会进一步加深欧盟内部的政治分裂，最终会彻底埋葬欧洲的国际影响力。"

作者认为，欧盟各国政府应当捍卫欧洲价值观，在面对中国式的威权数字化时，与美国携手打造西方共同战略。"在北约、贸易、伊朗等问题上，德国或者欧洲尽可以驳斥特朗普的做法。但是这些分歧不应当妨碍欧美在科技领域展开紧密合作。对于个人自由、言论自由、民主价值观而言，这至关重要。欧洲在这一合作关系中并非'小伙伴'，欧盟具备构建信息科技之未来的能力。美欧之间的合作，是抗衡利用数字化实现全面监控的威权国家的最有效方法。"

苏黎世出版的《金融经济报》以"中美对抗正在加剧"为题，刊发评论指出，美中之间的冲突，远远不止于双边贸易争端。

"有许多事实上的理由，都有可能促使美中两国尽快搁置这场贸易争端。双方如今都在受到互相加征关税的不利影响。不过，已经绵延一年有余的贸易战，却已经复杂化。它无法通过一份君子协议去消除。中美两国不只在经济上相互竞争，还是地缘政治层面的对手。而且，特朗普与习近平近期还都各自在国内面临越来越大的压力。"

作者指出，因为"通俄门"等内政问题焦头烂额的特朗普，可能具有通过贸易战来转移公众的动机，而习近平也有可能正面临国内强硬派实权人物拒绝对美过多让步的压力。"不论如何，有一点可以确定：过去几年里，美中两国之间的互信已经逐渐消失。这不仅仅是因为北京的不公正贸易手段，也因为这两个大国正在亚太地区日趋激烈地争夺霸主地位。如此复杂的双边关系，需要两国都十分谨慎地去对待。特朗普与习近平是否有这个意愿、是否有这个能力？答案将在今后的几个星期、几个月揭晓。"

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