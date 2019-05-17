德语媒体：中美友谊已翻船 欧洲请勿站错队

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》刊登了一篇由美国政治风险咨询机构"欧亚集团"主席布莱默撰写的客席评论。文章以"特朗普、习近平与欧洲的角色"为题，呼吁欧洲应当在这场超越贸易争端的科技新冷战中明确站到美国一边。
作者认为，单纯从贸易角度而言，两国的争端总是能够通过互相让步化解的。但是特朗普却无法迫使习近平去从根本上改变中国的经济体制。"北京的领导人明白，中国的企业需要政府所能提供的一切支持，来帮助他们进军全球市场。中国将继续补贴国有的或者私营的领军企业，从而对国际竞争施加有利于自己的影响力。"
"北京也将继续发展自己的科技创新能力，从而能够在21世纪最重要的经济领域中与欧美企业相竞争。尤其是在这些领域，中国不会作出任何让步，不论习近平或者其他中国官员作出怎样的公开表态。"
"最重要的一点则是：不论特朗普与习近平在什么时候就最终达成的协议进行握手，老牌强国与新兴大国之间的关系已然从根本上遭到了颠覆。华盛顿与北京之间的互信已经降到了30年来的最低点，两国政府都将贯彻自己的长期战略目标：尽可能削弱对方对自己的施压能力。"
"十年前，起源于美国的全球金融危机，让北京领导人确信，中国经济应该加快步伐，缩小对出口贸易的依赖。特朗普的示威行为，则让中国人进一步看到了与美国经济结合过度紧密的危险性。"
文章随后指出，在这场事实上已经成为"科技新冷战"的较量中，美中两国都会向欧洲施压。"比如，在5G网络建设上，两国都会想方设法推广自己的规则和标准。这将迫使欧洲站到美国人一边，从而保护法治、保护消费者，防止中国利用消费者数据去巩固其威权政治模式。但是，在许多领域，欧中贸易量已经超过了欧美贸易量。在投资方面同样如此。那些越来越依赖中国经济的欧盟国家，在面对欧盟对科技领域的全面监管时，难免会有犹豫。这就会进一步加深欧盟内部的政治分裂，最终会彻底埋葬欧洲的国际影响力。"
作者认为，欧盟各国政府应当捍卫欧洲价值观，在面对中国式的威权数字化时，与美国携手打造西方共同战略。"在北约、贸易、伊朗等问题上，德国或者欧洲尽可以驳斥特朗普的做法。但是这些分歧不应当妨碍欧美在科技领域展开紧密合作。对于个人自由、言论自由、民主价值观而言，这至关重要。欧洲在这一合作关系中并非'小伙伴'，欧盟具备构建信息科技之未来的能力。美欧之间的合作，是抗衡利用数字化实现全面监控的威权国家的最有效方法。"
为什么欧洲应该站到美国一边？
苏黎世出版的《金融经济报》以"中美对抗正在加剧"为题，刊发评论指出，美中之间的冲突，远远不止于双边贸易争端。
"有许多事实上的理由，都有可能促使美中两国尽快搁置这场贸易争端。双方如今都在受到互相加征关税的不利影响。不过，已经绵延一年有余的贸易战，却已经复杂化。它无法通过一份君子协议去消除。中美两国不只在经济上相互竞争，还是地缘政治层面的对手。而且，特朗普与习近平近期还都各自在国内面临越来越大的压力。"
作者指出，因为"通俄门"等内政问题焦头烂额的特朗普，可能具有通过贸易战来转移公众的动机，而习近平也有可能正面临国内强硬派实权人物拒绝对美过多让步的压力。"不论如何，有一点可以确定：过去几年里，美中两国之间的互信已经逐渐消失。这不仅仅是因为北京的不公正贸易手段，也因为这两个大国正在亚太地区日趋激烈地争夺霸主地位。如此复杂的双边关系，需要两国都十分谨慎地去对待。特朗普与习近平是否有这个意愿、是否有这个能力？答案将在今后的几个星期、几个月揭晓。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
我们赢了
特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
被“遗忘”的人
为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
萝卜加大棒
……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
并不是每个人都能完全看懂
……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普做了家庭作业
……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“中国不应该报复！”
特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“瞌睡虫拜登”
特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普坚信
……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”
作者: 任琛