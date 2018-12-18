德语媒体：中美利益仍对立 明年万事皆可能

（德国之声中文网）中美贸易冲突给2018年打上深刻烙印。《新德意志报》写道，12月初阿根廷G20峰会本来让人看到争端也许即将结束的曙光，但之后却迎来了黑色星期四--华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。此外，中美在世贸组织的言辞交锋也显示，双方存在着根本性的利益对立。该报写道：

"华盛顿显然选择了决不妥协的强硬立场。在美国看来，心腹大患就是中国朝向'自由'市场经济的不完全过渡。美国指责北京对网络经济间谍打击不力，对自己的出口工业实行国家补贴，阻止美国投资人和企业的商品进入本国市场……"

该报认为，虽然北京发出了愿意让步的信号，比如允许安联在上海建独资公司，习近平也可能向特朗普做出让步，但是，

"西方模式的市场经济与北京政治领导人的自我认识不相符。共产党仍然把希望寄托于强大的中央政府、成功的国企以及工业政策的长期规划。习近平认为国家掌控（市场）经济的中国特色社会主义更具优越性。而一些G20国家也赞同这一观点。"

文章指出，中美的这一对立，加上美国与欧盟的贸易纠纷、英国退欧危机、西欧投资疲软、美国企业以及快速发展国家和发展国家高负债这些因素，国际货币基金组织现在估计，明年全球经济增长仅为3.7%，低于几个月前的预估。

文章最后引用北德意志州银行(NordLB)一位经济学家的话说"2019年很不确定，万事皆有可能。"

中国在德收购明显减少

《法兰克福汇报》注意到，来自远东的收购案今年明显减少。文章写道，"从安永咨询服务公司得到的独家数据显示，（来自中国的）收购案数量连续第二次明显减少。2018年德国只有34起来自中国企业的收购或入股。这是5年来的最低值，比2016年的峰值减少了一半。尤其是下半年减退趋势更显著。今年1月到6月是25起收购交易，下半年则只有9起。而且暂时没有复苏的迹象。"

吉利成为戴姆勒最大股东震惊德国政界

文章指出，中国企业去年在德国的收购额为137亿美元，今年为约102亿美元，其中包括吉利今春斥资80亿美元收购戴姆勒股份。

文章继续写道，随着德国政府在圣诞前提高收购门槛，投资者也将受到影响。迄今为止，只有收购比例达到25%或以上，而且涉及"敏感基础设施"的企业才需要德国政府审批。如今只要达到10%就需要审批，而且对敏感基础设施的定义也扩大到媒体行业。文章最后指出：

"除了德国的防御战略外，北京也采取措施限制投资，首先是通过资本管制。安永经济师孙毅表示，'审批程序现在更长了。中国的上市公司想收购的目标企业如果规模超过其一半，还必须接受更严格的审批。'"

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