德语媒体：中美关系趋恶 中日关系好转

曾有媒体事前预测，中国方面会利用本次香山论坛做出缓和中美关系的姿态。但事与愿违，中国国防部长魏凤和在香山论坛的开幕讲话中，就对美方做出了措辞强硬的指控。他指出："美方的行为严重破坏了中美关系，损害了相互信任。"他希望美国能够改进错误，停止继续损害中国利益的行为。"《法兰克福汇报》以《谁都不愿意克制》为题报道了中美关系的现状，文章指出，虽然华盛顿和北京相互指责的调门越来越高，但谈判的大门并没有完全关闭。文章写道：

"北京和华盛顿之间的措辞越来越强硬。而双方的矛盾也远远不再局限于贸易争端。美国副总统彭斯十月初在一次原则性讲话中，对美国对华政策进行了全方面的解读。彭斯指出，中国正在从政治、经济、军事以及宣传层面上，'对美国内政进行着前所未有的干预。'彭斯说，中国正在利用有针对性的关税手段，鼓动选民反对特里普政府。他还援引一份中国文件的内容指称，中国试图采取准确而审慎的手段，对美国内政团体进行分化打击。不过，推特和脸书等公司均在周三强调，他们没有证据显示中国开展了类似俄罗斯那样的有组织性的干预行动。无论是特朗普总统，还是彭斯副总统，迄今为止都没有出具中国干预美国选举的证据。"

《法兰克福汇报》指出，彭斯强硬演说引起的震荡，本次香山论坛依然能明显感觉到。无论是国防部长魏凤和，还是人大副委员长栗战书都发表了针对美国的措辞强硬的表态。表明中美双方的矛盾不仅表现在经贸领域，军事层面的关系也是每况愈下。文章写道：

"前美军驻欧部队最高指挥官弗里德里克·霍奇斯（Frederick Hodges）周四在华沙一次安全会议上的讲话格外引人注意。他说，中美在未来十五年内发生战争的概率非常之高。一段时间以来，这类令人惊悚的言论明显增多。来自北京安全圈内人士的消息也称：'保持克制的意愿非常有限。'

"不过，尽管双方的调门越来越高，但对话的大门并没有因此关闭。白宫经济顾问库德罗周三表示，11月底在布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会期间，特朗普将同习近平举行会晤。"

北京东京相向而行

中美关系日趋紧张的同时，长期紧张的中日关系却出现了明显的缓和迹象。日本首相安倍晋三正在对北京进行2011年以来的首次访问。《南德意志报》以《东亚的新均衡》为题报道了安倍的访华行程以及中日关系的发展。文章写道：

"中日关系的回暖首先要归功于特朗普。特朗普已经多次抛弃被他称之为老朋友的安倍晋三。上任伊始的2017年，特朗普就宣布退出跨太平洋伙伴协定TPP，这一囊括太平洋多个国家的自由贸易协定。

"政治层面上，特朗普也曾数次令日本陷入被动境地。比如特朗普推行的朝鲜政策，完全有可能改变东北亚的格局。去年夏季，特朗普和金正恩之间的口水战相当激烈，安倍也不失时机地对金正恩发出威胁。然而，特朗普很快却飞往新加坡同金正恩举行高峰会晤，并在此后一直对金正恩赞不绝口。就此，安倍在朝鲜问题上就被边缘化了。一旦朝韩中美四国一道解决了朝鲜问题，那日本则将陷入孤立境地。与此同时，特朗普发起的贸易战，也迫使中国主动和日本改善关系。"

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