德语媒体：中美关系“政冷经热”

（德国之声中文网）“与中国国家主席通一次电话还不够：执政八个月后，拜登必须明确表明，想与制度性竞争对手建立什么样的关系。”德国《商报》在评论文章“政冷经热？西方需要更好的对华策略”的引言中如是写道。

作者指出，美国总统拜登与中国国家主席习近平时隔七个月后再次通电话是个好消息，但人们的期望值不能太高。

“美国总统在上任8个月后还没有提出具连贯性的对华战略。唯一清楚的是：他将中国视为制度竞争对手，也知道多数的美国民众支持他。在竞争中，如有必要，有可能的话就进行合作，在无可避免的情况下便对抗，这些是指导原则。”

评论写道，美国前总统特朗普对中国进口商品、美国企业市场准入以及美国就业岗位更有兴趣；拜登则更以民主价值为导向，这也让美中关系更为困难，香港、新疆、南中国海和台湾议题都让双方摩擦不断。

“‘经济热、政治冷’经常被用来描述中日关系。这样的组合如今也适用于美中之间。在中国市场向其开放后，美国财富管理公司贝莱德集团以创纪录的时间向中国投资者募得10亿美元。”

“但围绕半导体或投资限制的竞争，以及投资者索罗斯对贝莱德中国业务的批评都显示：到了某个时刻，这种经济和政治的二元性不再可行，迫切需要政治指导方针。这不仅适用于美国。”

作者指出，一个具有连贯性的对华战略也是德国新联邦政府必须面临的核心挑战。“这样的战略必须是独立的，不能过分依赖美国伙伴的支持。”

“特朗普时代已经表明，这样的支持可能快速瓦解。拜登是时候提出自己的对华战略，否则他很难要求美国的跨大西洋伙伴联手对抗北京。”

中国领导人习近平9月5日与德国总理默克尔通话

在与拜登谈话不久后，习近平周五也与即将卸任的德国总理默克尔通话。《法兰克福汇报》在题为“拜登与习近平谈论美中紧张局势”的文章中写到了中国“如何在德国和美国之间博弈”。

文章写道，在默克尔与习近平通话后，联邦政府表示两人就阿富汗事态发展进行了讨论，对新冠疫情交换意见，并谈及即将在格拉斯哥召开的联合国气候大会将探讨的国际气候保护议题。

“在今年四月默克尔与习近平在通话中详细交谈后，中国大使馆公布了当时谈话的长篇摘要。中方自豪地指出，中国连续五年蝉联德国最重要的贸易伙伴。习近平对默克尔强调，中德的务实合作克服了新冠疫情的因素的影响并且维持稳定。”

“这已经不是习近平第一次寻求与德国对话，以强化中国对美国的立场。根据中国官媒CCTV的报道，习近平呼吁德国，在欧盟内倡导‘正确’的对华政策。”

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