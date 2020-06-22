德语媒体：中美传媒界的"乒乓赛"

中美两国间的争斗早已不再局限于贸易领域，美国先后要求中国官媒缩减驻美人数，并将多家媒体定性为"外交使团"，而中国方面则对越来越多的美国驻华记者下达了逐客令。
（德国之声中文网）美国政府宣布《人民日报》、中央电视台等四家中国官方媒体为"外交使团"，上述媒体今后在美国境内的活动将受到限制。柏林出版的《日报》认为，中国政府对美方决定做出强烈回应应该只是时间问题，因此中美两国间在传媒领域你来我往的"乒乓赛"必将愈演愈烈。文章写道：
"在中国，宣传机器和严肃媒体之间的界限本来就不明晰。而在国家主席习近平的治理下，媒体转为宣传机器的趋势则变得更加明显。从前以敢言著称的媒体也为了不丢掉出版许可，不得不开始进行自我审查。
只有网络还能为批评性新闻提供一些空间，尽管不受政府喜欢的报道最迟在几个小时之后就会被审查机构删除。一些公民记者也会在社交媒体上披露一些政府不喜欢的社会现实。但政府也加强了对社交媒体的监控，借助智能化审查技术，批评性贴文被删除的速度越来越快。新冠疫情期间，政府逮捕了至少四名公民记者。
特朗普本次对中国媒体采取的措施，显然是出于政治目的。当然这类措施并不禁止上述中国媒体继续从事新闻报道，但他们的工作无疑增加了难度。比如，上述媒体今后要向美国国务院通报人员以及不动产的变更情况。此外，中国媒体人员的签证也有可能被进一步收紧。"
早在今年二月，特朗普就曾责令几家中国官媒将其驻美人员从160人缩减至100人。中方也立即予以回击，收回了《纽约时报》等三家美国报刊的美籍驻华记者的工作许可。此番华盛顿再度对中国官媒采取限制性措施，想必中方也会在近期内做出回应。《日报》最后写道：
"经常在北京使馆区举办各类活动的外国记者俱乐部是一个处于中国法律灰色地带的记者组织。该组织内部目前既没有人为在美中国记者同行打抱不平，也没有人就此展开认真的讨论。
而对于那些为在华美国媒体工作的中国记者来说，处境则变得更为艰难了。尽管他们事实上承担了绝大部分的新闻工作，但基于中国的法律规定，他们却只能被称之为'助理人员'。"
早在新冠疫情爆发之前，吃狗肉在中国就是一个有争议的话题。但是，。《奥古斯堡汇报》就此写道：
"作为对新冠疫情爆发的回应，中国于今年二月颁布了针对野生动物市场的暂时性禁令，但该禁令并不涉及狗肉和猫肉的交易。深圳和珠海等城市目前虽然也颁布了禁止食用狗肉的规定，但迄今为止，禁食狗肉还没有成为覆盖全中国的趋势。
专家怀疑，新冠病毒最初来自武汉的一家野生动物市场，而蝙蝠将这种病毒传给了人类。将动物关在狭窄的空间里，尤其容易造成各类疾病的传播。
早在新冠疫情爆发之前，每年一度为期十天的狗肉节就曾引起中国和许多其他国家动物保护者的强烈愤概。狗肉节期间，这些动物的生存环境尤其受到广泛指摘，它们往往被一连数天关在空间极为狭窄的铁笼或木笼里。另外，狗肉节期间，当地屠宰狗的方式也引来诸多批评声。
摘译自其它媒体，不代表德国之声观点