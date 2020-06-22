德语媒体：中美传媒界的"乒乓赛"

（德国之声中文网）美国政府宣布《人民日报》、中央电视台等四家中国官方媒体为"外交使团"，上述媒体今后在美国境内的活动将受到限制。柏林出版的《日报》认为，中国政府对美方决定做出强烈回应应该只是时间问题，因此中美两国间在传媒领域你来我往的"乒乓赛"必将愈演愈烈。文章写道：

"在中国，宣传机器和严肃媒体之间的界限本来就不明晰。而在国家主席习近平的治理下，媒体转为宣传机器的趋势则变得更加明显。从前以敢言著称的媒体也为了不丢掉出版许可，不得不开始进行自我审查。

只有网络还能为批评性新闻提供一些空间，尽管不受政府喜欢的报道最迟在几个小时之后就会被审查机构删除。一些公民记者也会在社交媒体上披露一些政府不喜欢的社会现实。但政府也加强了对社交媒体的监控，借助智能化审查技术，批评性贴文被删除的速度越来越快。新冠疫情期间，政府逮捕了至少四名公民记者。

特朗普本次对中国媒体采取的措施，显然是出于政治目的。当然这类措施并不禁止上述中国媒体继续从事新闻报道，但他们的工作无疑增加了难度。比如，上述媒体今后要向美国国务院通报人员以及不动产的变更情况。此外，中国媒体人员的签证也有可能被进一步收紧。"

早在今年二月，特朗普就曾责令几家中国官媒将其驻美人员从160人缩减至100人。中方也立即予以回击，收回了《纽约时报》等三家美国报刊的美籍驻华记者的工作许可。此番华盛顿再度对中国官媒采取限制性措施，想必中方也会在近期内做出回应。《日报》最后写道：

"经常在北京使馆区举办各类活动的外国记者俱乐部是一个处于中国法律灰色地带的记者组织。该组织内部目前既没有人为在美中国记者同行打抱不平，也没有人就此展开认真的讨论。

而对于那些为在华美国媒体工作的中国记者来说，处境则变得更为艰难了。尽管他们事实上承担了绝大部分的新闻工作，但基于中国的法律规定，他们却只能被称之为'助理人员'。"

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 狗列「伴侣动物」 中国将出台法律草案将犬只重新归类为宠物，而非家畜。动物权益组织对这个做法表示肯定。中国农业农村部表示：「狗已『特化』为伴侣动物，不宜列入畜禽管理。」畜禽是指那些可以将其作为食物、取牛奶、毛皮、和制成纤维和药物的动物。新草案已向公众开放征求意见，并确定了18个传统牲畜品种，包括牛、猪、鸡和骆驼。该部还列出13种特殊物种，包括驯鹿、野鸡、羊驼、狐狸和鸵鸟等13种将免于动物交易限制。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 爱我就不要吃我 在中国的一些地方，狗被认为是一种美味佳肴。广西地区的玉林市每年6月都会举办狗肉节。据人道协会估计，每年约有1000万只狗被杀，用于全国的狗肉交易。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 文化还是生意？ 廣西自治區有举办狗肉節的传统。玉林当地人认为，吃狗肉和吃猪肉没有区别，是夏季的传统习俗。但动物维权人士称，这个节日没有文化价值，只是为了做生意而设立的。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 「狗肉节将继续进行」 玉林居民李永伟对法新社记者说，狗和其他肉类一样，都是一样的。他说:「你不应该强迫人们做出他们不愿意做出的选择，就像你不会强迫别人成为基督徒或佛教徒或穆斯林一样。」另一位居民说:［这个节日还将继续下去。年轻人、老人、甚至婴儿都在吃狗肉。这是传统。」

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 「狗是我们的朋友」 批评中国大规模屠狗的声浪此起彼伏。动物维权人士杨玉华说:「我们来到玉林，是想告诉人们，狗是我们的朋友。我们不能残忍地宰杀它们。」根据一项民调显示，三分之二的中国人要求结束狗肉节。图为动物维权人士在中国驻洛杉矶大使馆前抗议玉林狗肉节。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 多少狗遭屠宰 据总部设在华盛顿的人道协会称，中国每年有多达1千万只狗被杀，其中有多达1万是在玉林节而被杀。虽然大部分肉品都是通过合法的养殖场，但仍有许多私下秘密经营的狗肉屠宰场都试图逃避食品安全检查。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 刀下留狗 2015年，爱狗人士杨晓云从中国北方的老家天津来到玉林，花了约7千元人民币（约944欧元）在市场上买了100只狗，拯救它们的性命。这些狗被安置在临时收容所里。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 法律怎么说? 2015年，玉林政府试图与狗肉节撇清关系，并宣布了新的限制措施。新规定不允许商贩在公共场合宰杀狗，或在公共场所摆放狗的尸体，也不被允许在户外供餐。但在中国，并没有禁止吃狗肉的法律。图为商贩们在市场上卖狗肉的画面。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 亚洲其他吃狗的国家 除了中国，在越南等亚洲其他国家，狗肉仍然是一道受欢迎的菜肴，甚至被认为是春药。在过去几年里，非法狗肉交易在亚洲各地蓬勃发展，价值数百万美元，批评者说，这种做法是毫无必要的残忍行为，而且对公众健康的风险越来越大。据估计，在亚洲各地每年有3千万只狗被吃掉。图为玉林当地人食用狗料理的画面。



早在新冠疫情爆发之前，吃狗肉在中国就是一个有争议的话题。但是，。《奥古斯堡汇报》就此写道：

"作为对新冠疫情爆发的回应，中国于今年二月颁布了针对野生动物市场的暂时性禁令，但该禁令并不涉及狗肉和猫肉的交易。深圳和珠海等城市目前虽然也颁布了禁止食用狗肉的规定，但迄今为止，禁食狗肉还没有成为覆盖全中国的趋势。

专家怀疑，新冠病毒最初来自武汉的一家野生动物市场，而蝙蝠将这种病毒传给了人类。将动物关在狭窄的空间里，尤其容易造成各类疾病的传播。

早在新冠疫情爆发之前，每年一度为期十天的狗肉节就曾引起中国和许多其他国家动物保护者的强烈愤概。狗肉节期间，这些动物的生存环境尤其受到广泛指摘，它们往往被一连数天关在空间极为狭窄的铁笼或木笼里。另外，狗肉节期间，当地屠宰狗的方式也引来诸多批评声。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点