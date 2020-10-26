德语媒体：中美交恶怎么破？

（德国之声中文网）《时代周报》在线版（zeit.de）本周五发表的一篇客座评论认为，即便是在11月3日美国大选后，中美关系交恶的局面也不会出现改变。作者 Hanns W. Maull写道：“无论最后谁赢得选举，共和党和民主党对中国的批评和接受中国挑战的意愿上有着共识。”

选举的结果只会在美方如何处理双方冲突的问题上产生影响。还和中国继续打贸易战吗？是否会实施进一步的经济制裁？文章写道：“然而，一个更重要的核心问题却被忽视：中美之间冲突的根本原因是什么？探索答案的一种新思路：如果北京和华盛顿必须在国际地位和国内政治地位巩固之间做出选择，他们会如何决定？

对于北京高层说，如何取决显而易见：最终目标就是保住国内的权力。不过，若是从长计议，从共产党的角度来看，这个目标本身就与中国在国际舞台的声誉相关。因此，确保国内权力只是迈向世界地位的一步。

尽管和中国情况不同，不过，在美国，在全球政治舞台的存在也深深扎根于国内政治和社会之中。

作者认为，从这个思路可以看到，中美冲突本质上是争夺国际地位的问题。文章写道：“北京方面认为，这也是为了洗刷中国在历史上受到西方及日本殖民主义和帝国主义羞辱的耻辱，重现昔日的伟大，找回曾经的辉煌。”

题目为“他们尤其希望得到认可”（Sie wollen vor allem Anerkennung）的文章接着写道：“寻求国际认可，争取同等国际地位，尽管方式非常不同，但两国都在寻求领导地位及其国际上的认可。因此，中美冲突这道难解的问题似乎迎刃而解，那就是双方互相承认对方是平等的大国”。

不过，问题的棘手之出也在于，美国和中国似乎都不愿意承认对方是平等的：“从长远来看，中国争取国际地位的目的是要取代美国成为世界霸主，重新打造有利于自己的国际秩序。从中短期来看，这两个对手关注的重点是冲突的局部，即他们在东亚的大国地位。”

德中关系陷入“恶性循环”

《世界报》（Die Welt）则关注到，不光是美中关系急剧恶化，中国和整个西方世界之间的关系在新冠疫情爆发之后都在渐行渐远。今年9月份，中国外长王毅访德时，德国外长马斯就已经显示出一些强硬的语气，近期柏林和北京之间的气氛更是达到了一个新低点。

起到导火索作用的重要事件包括上周德国联邦议员人权委员会与台湾驻德国代表谢志伟之间的会晤，以及德国为一名因为参与“反送中”示威被控暴动罪的香港女学生提供政治庇护。中国驻德国使馆就议员和谢志伟的会见发表了措辞严厉的声明，香港政务司司长张建宗也约见了德国驻港总领事表示抗议。

《世界报》评述道：“不管是和台湾驻德代表的会见，还是提供避难身份的决定，都不是打破先例的事件。早在上世纪80年代末开始，德国联邦议员当中就始终有一个对台友好的议员圈子，他们致力于推动德国发展对台关系。去年，一个由联盟党、自民党和绿党议员组成的代表团还访问了台湾。此外，在2018年就已经有两名来自香港的民主运动人士在德国获得了避难身份。”

文章接着分析道：“中国方面之所以采取回应使得局势进一步紧张化，在观察人士看来是为了在这些议题上获得主导话语权。北京希望由自己单独来决定谁可以在什么时候、在哪里谈论有关香港和台湾的话题。”德国马歇尔基金会亚洲项目研究员玛丽·奥尔伯格（Mareike Ohlberg）指出，希望未来德国方面不要为中国的威胁所动摇，而是和其它同样受到北京威胁的国家联合起来，“因为这样的事件今年会有很多”。

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