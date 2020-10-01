德语媒体：中美交恶之下的梵蒂冈

（德国之声中文网）该协议签署于2018年9月22日，一个月后开始生效，有效期为两年。目前，梵蒂冈已发出信号，愿意将这一协定的有效期延长两年。《新苏黎世报》以《中美交恶中的梵蒂冈》为题，介绍了这一事态发展的背景。文章写道：

"梵蒂冈一再强调，在这项内容从未公开的协定中，梵蒂冈和北京只是规范了中国境内的主教任命，而并未涉及外交和政治议题。按照梵蒂冈的理解，为了保障天主教会的统一，只有教皇才有权任命主教。而北京同梵蒂冈达成的上述协定据称也确实在这一问题上发挥了积极的作用。

协议生效以来，已有两位主教的任命同时得到梵蒂冈和北京的认可，此外，另外七名教皇任命的主教，也得到了北京的'恩准'。有鉴于此，尽管这项协定有很多局限性，但梵蒂冈还是对它予以'积极评价'。两年前，协定的签署曾引发强烈批评，批评者认为这是梵蒂冈对中国地下天主教会的出卖。多年来，中国地下教会尽管受到严厉打压，仍一直对梵蒂冈忠心耿耿。"

今年九月中旬，美国国务卿蓬佩奥发表文章，对中国打压宗教信仰提出强烈批评，并称梵蒂冈同北京签署的协定有损梵蒂冈的"道德权威"，因而绝不应延长这一协定。《新苏黎世报》的文章接着写道:

"彭佩奥上周访问意大利时，未能获得教皇的接见。梵蒂冈对此的解释是，教皇一般不会接见正在进行选战的政治家。因此，蓬佩奥访问梵蒂冈期间，只是同红衣主教帕洛林和梵蒂冈外交部长加拉格尔举行了会晤。帕洛林批评道，蓬佩奥有关梵中协定的表述完全是出于内政需要，而梵中协定同美国政治毫无关系。

对于梵蒂冈推行的对华和解政策，另一位最强有力的批评者则是香港荣休主教陈日君。前不久，曾在2002年至2009年期间担任香港主教的陈日君也在梵蒂冈逗留了五天，但他也同样未能见到教皇。陈日君希望就香港新主教的人选问题发表看法。杨鸣章主教去世一年多来，香港主教职位一直空缺。本已退休的枢机主教汤汉以香港教区宗座署理的身份代理教务。原本被梵蒂冈非常看好的夏志诚，却因有视频显示他曾参与2019年的民主派集会，而彻底失去了被任命香港主教的机会。陈日君本想劝告教皇，为香港任命一位"受到民众信赖"的主教。"

中国好感度再跌

皮尤中心最新发布的一项民调显示，过去一年当中，德国民众对中国持负面印象的比例已经高达71%，比一年前递增了17个百分点。这也是开展这项民调18年以来，德国民众对中国总体印象最差的一次。其他开展民调的13个工业国家中，民众对中国的印象也普遍变差，其中八国国家中的"中国好感度"跌至历史最低点。《法兰克福汇报》就此写道：

"面对国际社会日益高涨的批评呼声，目前仍没有任何迹象显示，中国领导人会改弦易辙，采取较为温和的外交路线。恰恰相反，鉴于新冠疫情中，中国经济的复苏能力远远好于其他工业国家，中国似乎认为当前更是一个以自信姿态贯彻本国利益的绝好机会。而这一点也符合皮尤中心的民调报告：尽管对中国的印象较为负面，但大多数欧洲人仍认为中国是世界上最重要的经济大国。

与此同时，中国的宣传机器也在不遗余力地塑造中国软实力的光辉形象。今年九月，中国官方媒体援引伦敦民调机构凯度集团（Kantar Group）的报告宣称，'各国对中国的印象变得越来越好。'据称这一结果来自在22个国家开展的民意调查，但报道却并未具体说明这22个国家是哪些国家。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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