德语媒体：中美之间 欧洲站哪边？

（德国之声中文网）《世界报》发表该报所属Axel Springer集团负责人多普夫纳（Mathias Döpfner）的评论。他认为，在新冠疫情过去之后，欧洲必须做出抉择：是与美国，还是与中国结盟。两者之间不存在灰色地带。

文章写道，尽管在特朗普任内，美中关系激化，但事实上，特朗普并不是问题的关键。"真实的情况是，即便是民主党执政，美国的对华政策可能也不会有变化。在美国，两党在对华问题上如今有了共识。"

文章写道："长期以来，欧洲一直逃避该与哪一边结盟的问题。现在到了做决定的时候了。新冠危机并不是直接的起因，甚至病毒从哪里来的，也不是问题的关键。"

文章写道，新冠危机只是让长期存在的依赖性、沟通与危机管理的根本差异以及最终完全不同的如何看待人的价值，这些方面凸显出来。

文章写道："在欧洲越来越经常听到对中国市场经济的速度和效率、以及危机管理强大力度的认可。至于中国的成功是基于不断完美化的数字监控体系，是克格勃和史塔西21世纪的翻版，这一点常被忘记。提出赞誉之词的人也忽视了一点，那就是中国的一些成功也仅存在于宣传里面。"

文章作者认为："德国和欧洲应当与美国共同决定，与中国脱钩。如何实现，则是未来最重要的政治问题之一。……德国与中国的贸易额每年约为2000亿欧元（包括进出口）。而德国的贸易总额是24330亿欧元，因此，脱钩的影响会是巨大的，但并非无法承受。新冠带来的衰退…..成为改正路线的难得机会。"

文章写道，特朗普和习近平，谁更具亲和力，这并不是关键。"但跨大西洋联盟关系，是在历史的发展过程中形成的利益与价值共同体，长期来看，这要比针对当前一任美国政府广泛存在的绝望更重要。……美国即便存在很多弱点，仍是世界上最大、最成功的自由大国。"

文章写道："至于那些指称美国也侵犯数据保护、违反法治国家基本原则、漠视人权以及犯下很多严重错误的说法，是具有误导性的。因为有一个分别：中国没有公民的数据保护，没有法治国家。中国没有议会在野党，没有新闻自由，没有言论自由。中国没有我们所理解的人权。"

文章结尾写道："最终很简单：我们欧洲想要哪一个未来：是与一个不完美的民主政体结盟，还是与一个完美的独裁政体？决定其实应该不难。这不单是钱的问题。是关于我们的自由，是在基本法第一条，也是任何法律中最美的一个概念：是关于人的尊严。"

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"必须调查新冠根源"

《法兰克福汇报》的评论写道："新冠疫情的物质成本已经达到一个和平时期前所未有的规模。单凭这一点，就构成足够的理由，去调查这一病毒的准确源头。该病毒的传播已在无数国家导致例外状态的出现。但中国当局却坚决反对，正如他们进攻性地否认有记录在案的指责：在疫情最初几周，出现了掩盖的情况，以及恐吓认为疫情危险的医生。"

文章写道："中国领导层似乎认为通过威胁可以驳回要求调查的呼声（包括对武汉一家研究所的怀疑）。而其实，调查也符合他们的自身利益，即便过程中问题、操控和共产制度的不透明可能会曝光。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点