 德语媒体：中美之间 欧洲站哪边？ | 媒体看中国 | DW | 04.05.2020

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德语媒体：中美之间 欧洲站哪边？

《世界报》问道：欧洲与谁结盟？是与一个不完美的民主政体，还是与一个完美的独裁政体？《法兰克福汇报》呼吁调查新冠源头。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (imago/R. Peters)

（德国之声中文网）《世界报》发表该报所属Axel Springer集团负责人多普夫纳（Mathias Döpfner）的评论。他认为，在新冠疫情过去之后，欧洲必须做出抉择：是与美国，还是与中国结盟。两者之间不存在灰色地带。

文章写道，尽管在特朗普任内，美中关系激化，但事实上，特朗普并不是问题的关键。"真实的情况是，即便是民主党执政，美国的对华政策可能也不会有变化。在美国，两党在对华问题上如今有了共识。"

文章写道："长期以来，欧洲一直逃避该与哪一边结盟的问题。现在到了做决定的时候了。新冠危机并不是直接的起因，甚至病毒从哪里来的，也不是问题的关键。"

文章写道，新冠危机只是让长期存在的依赖性、沟通与危机管理的根本差异以及最终完全不同的如何看待人的价值，这些方面凸显出来。

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虽然就新冠病毒起源的问题中美两国官方高层曾一度大打激烈的口水战，但两国的科学团队却在携手合作，共同研究追踪新冠病毒的起源。 (27.04.2020)

在新冠疫情肆虐美国之际，皮尤研究中心的一个调研结果显示，美国人对中国负面观感的比例创下历史新高。尽管如此，负责该调研的研究员分析，美国人对中国的负面观感，并未因新冠疫情而明显提升。 (22.04.2020)

德国之声客座评论员张俊华认为，作为第一个进入"后病毒时代"的大国，中国确实有些资本美化自己的形象，但战狼外交可能把这盘好棋走成臭棋，而这必将加速中国与西方大国脱钩的过程，其国家的可信度和大国形象也将荡然无存。 (08.04.2020)

新冠疫情全球蔓延让许多反全球化人士高呼与中国脱钩。对此，《新苏黎世报》警告，西方工业界如果贸然撤出中国，将会蒙受重大损失。《法兰克福汇报》则指出，全球化不应成为疫情蔓延的替罪羊。 (07.03.2020)

文章写道："在欧洲越来越经常听到对中国市场经济的速度和效率、以及危机管理强大力度的认可。至于中国的成功是基于不断完美化的数字监控体系，是克格勃和史塔西21世纪的翻版，这一点常被忘记。提出赞誉之词的人也忽视了一点，那就是中国的一些成功也仅存在于宣传里面。"

文章作者认为："德国和欧洲应当与美国共同决定，与中国脱钩。如何实现，则是未来最重要的政治问题之一。……德国与中国的贸易额每年约为2000亿欧元（包括进出口）。而德国的贸易总额是24330亿欧元，因此，脱钩的影响会是巨大的，但并非无法承受。新冠带来的衰退…..成为改正路线的难得机会。"

文章写道，特朗普和习近平，谁更具亲和力，这并不是关键。"但跨大西洋联盟关系，是在历史的发展过程中形成的利益与价值共同体，长期来看，这要比针对当前一任美国政府广泛存在的绝望更重要。……美国即便存在很多弱点，仍是世界上最大、最成功的自由大国。"

文章写道："至于那些指称美国也侵犯数据保护、违反法治国家基本原则、漠视人权以及犯下很多严重错误的说法，是具有误导性的。因为有一个分别：中国没有公民的数据保护，没有法治国家。中国没有议会在野党，没有新闻自由，没有言论自由。中国没有我们所理解的人权。"

文章结尾写道："最终很简单：我们欧洲想要哪一个未来：是与一个不完美的民主政体结盟，还是与一个完美的独裁政体？决定其实应该不难。这不单是钱的问题。是关于我们的自由，是在基本法第一条，也是任何法律中最美的一个概念：是关于人的尊严。"

Bio-Sicherheitslabor in Wuhan, China (picture-alliance/Photoshot/Y. Gang)

武汉的一间四级防护实验室一度被指责安全纪录不佳

"必须调查新冠根源"

《法兰克福汇报》的评论写道："新冠疫情的物质成本已经达到一个和平时期前所未有的规模。单凭这一点，就构成足够的理由，去调查这一病毒的准确源头。该病毒的传播已在无数国家导致例外状态的出现。但中国当局却坚决反对，正如他们进攻性地否认有记录在案的指责：在疫情最初几周，出现了掩盖的情况，以及恐吓认为疫情危险的医生。"

文章写道："中国领导层似乎认为通过威胁可以驳回要求调查的呼声（包括对武汉一家研究所的怀疑）。而其实，调查也符合他们的自身利益，即便过程中问题、操控和共产制度的不透明可能会曝光。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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