德语媒体：中美之间的病毒性冷战

（德国之声中文网）世界大多数国家都在为遏制新冠疫情忙得不可开交，无暇他顾。而中美两国就病毒源头的口水战却也在不断升级。柏林出版的《日报》写道，美国政府甚至不再排除病毒源于武汉一家研究所的可能性。这篇题为《中美之间的病毒性冷战》的报道写道：

“双方相互指责。早在几周前，中国外交官就曾散布过一种令人匪夷所思的理论，宣称可能是美军士兵将病毒带进了中国。去年秋季，武汉举办了军运会，美军官兵代表也确实参加了这一赛事。现在，这种说法已经不再被官媒所提及，但社交平台上却依然久盛不衰。审查机构显然也听之任之。

而在美国，所谓的实验室理论几天来正在成为关注的焦点。一段时间以来，网络上一直流转着实验室理论的几个版本。其中一个版本宣称，新冠病毒源于武汉的一家生化武器实验室，一名女实习生有意或无意将病毒传播给了社会。但是这种说法站不住脚的理由也有很多，其中包括这所生物武器实验室远离市中心，距离最先发现新冠病毒传播链的海鲜市场也相当遥远。”

文章称，学术界对所谓实验室理论基本持不屑一顾的态度。包括德国病毒学家德罗斯滕在内的27名国际学者前不久在《柳叶刀》发表联合声明称：“我们坚决谴责任何声称新冠病毒非自然生成的阴谋论.“ 这些学者再度强调新冠病毒来自野生动物。《日报》文章接着写道：

“对于北京来说，这并不是一场令人开心的讨论。毕竟同后期遏制疫情的高效性相比，疫情初发的几个星期里，这里发生了一系列隐瞒疫情和决策错误的问题。直到今天，中国外交部仍坚称，中国‘从未隐瞒过疫情‘。然而众所周知的事实却是，有关当局曾试图让那些提出新萨斯病毒警告的医务人员保持沉默。

美联社新近披露的中国国家卫健委内部文件显示，早在一月14日，卫健委主任马晓伟就曾发出警告称‘这是萨斯以来最严峻的挑战。’然而，中国政府却在一周后才证实，新冠病毒可以人际传染。

基于上述事实，美国为主的一些国家中有人发起集体诉讼的倡议，要求中国为新冠病毒造成的损失提供赔偿。德国的《图片报》也表达了类似的主张，中国驻柏林大使馆则驳斥相关主张‘卑鄙无耻’。”

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奥地利《标准报》发表评论称，尽管北京的宣传机器在大肆宣扬遏制新冠疫情取得的胜利，但此举并不能掩盖该国在全球疫情危机中所扮演的角色。这篇题为《病态的胜利者：中国》的评论写道：

“世界各国受到疫情沉重打击的大背景下，却有一个国家在以胜利者自居，那就是英明领袖习近平领导下的中华人民共和国。该国发起的旨在转移视线的宣传攻势令人目不暇接，以凸显‘中国模式’在抗击疫情过程中所表现出的巨大优势。中国宣称，中国已经战胜了病毒，现在要帮助整个世界遏制疫情，并为各国提供医用救援物资。中国将疫情中心武汉的病亡人数上调了近一半，并美其名曰这是‘技术性调整’。然而，在拥有完美数码监控体制的中国，这类技术性调整同此前的隐瞒尝试一样，都实在令人难以信服。北京的胜利宣传已经越来越无法掩盖该国作为病毒源头所扮演的令人生疑的角色，更无法掩盖疫情初期的隐瞒战术给世界带来的巨大灾难。”

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