德语媒体：中美举行峰会本身就是一种突破

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，无论是金砖集团峰会，还是一带一路论坛，中国党和国家领导人习近平总是愿意将自己装扮成多极世界的坚定捍卫者，是全球南部的代言人。然而，上周习近平在旧金山的表现却恰恰说明，习近平不断扩大"朋友圈"的目的，只是为了赢得同美国总统开展对等会谈的筹码。这篇题为《对中国来说，G2远比G20更为重要》的评论写道：

"旧金山中美峰会显示，北京的所谓伙伴只是促成习近平同美国总统拜登开展对等会晤的垫脚石。对于所谓多边主义，习近平其实漠不关心，尽管当今世界危机重重，他仍缺席今年九月在印度的G20峰会就足以说明这一点。因为在新德里，习近平将不得不同其他十五个国家的领导人分享拜登的宝贵时间。

然而在旧金山，这位中国党和国家领导人却可以一人独享美国总统以及世界舆论的关注。拜习之间的会谈持续了大约四个小时，比一年前巴厘岛的会晤长出大约一个小时。中国人将这类认可称之为'给面子'。有鉴于此，拜登在会晤后的新闻发布会上，再次称习近平为独裁者，想必会令中国政府很不开心。因为在中国宣传机器看来，本次峰会再次凸显了中国在国际政治舞台上'负责任世界大国'的形象，正如习近平所一再强调的那样。这样的信息既要传递给国际社会，也要传递给国内民众。

作为世界第二大经济体，目前的经济窘境不仅使中国的大国形象蒙受损失，国内民众的不满情绪也在与日俱增。而在这种大背景下，打造习近平在旧金山的强人形象，对中共来说至关重要：看呐，就连超级大国美国也在极力讨好我们的领袖。"

评论写道，为了本次峰会，习近平至少在纸面上做出了一些让步，比如恢复军事交流、共同打击毒品犯罪等等。但在台海及南中国海等核心问题上，中美双方并没有取得任何突破。

"当前的经济困境、许多西方国家对中国的批评立场，令意识形态至上的习近平态度似乎变得温和了一些。也许中国政府期望，美国语气趋缓后，其各个盟友的对华立场也会有所软化。中方的如意算盘能否得逞，今年12月北京的中欧峰会上就会得到展现。

然而，中国领导人现在所表现出的妥协意愿并不应该掩盖这样一个事实，即习近平正在追求的目标是进一步扩大中国在全球的影响力，并最终结束美国在全球的主导地位。"

柏林出版的《每日镜报》发表评论称，美国总统拜登在拜习会后再度称中国党和国家了习近平为"独裁者"。这样的称号是否符合外交礼仪有待商榷，但却形象地说明了中美两国的巨大差异：

"在气候保护方面毫无进展。拜登根本没有提及这个话题，尽管气候保护才是中美双方货真价实的'共同利益'。曾几何时，拜登曾将气候保护作为美国外交政策的核心内容，但这一切显然已经时过境迁。白宫发布的峰会简报中，气候保护同人工智能一样，都只是被一笔带过。

对于乌克兰、中东、南中国海以及印太等一系列冲突热点，也基本没有取得任何进展。指望中美在这些迫在眉睫的紧要问题上达成共识，显然是不切实际的奢望。

有鉴于此，此次峰会唯一的突破，就是中美双方恢复了对话。考虑到世界当前面临着一系列迫在眉睫的紧要问题，而中美双方却只取得了最低程度的共识，很多人会对峰会感到失望，但峰会本身就是一种突破。“

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