德语媒体：中美举行峰会本身就是一种突破

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，无论是金砖集团峰会，还是一带一路论坛，中国党和国家领导人习近平总是愿意将自己装扮成多极世界的坚定捍卫者，是全球南部的代言人。然而，上周习近平在旧金山的表现却恰恰说明，习近平不断扩大"朋友圈"的目的，只是为了赢得同美国总统开展对等会谈的筹码。这篇题为《对中国来说，G2远比G20更为重要》的评论写道：
"旧金山中美峰会显示，北京的所谓伙伴只是促成习近平同美国总统拜登开展对等会晤的垫脚石。对于所谓多边主义，习近平其实漠不关心，尽管当今世界危机重重，他仍缺席今年九月在印度的G20峰会就足以说明这一点。因为在新德里，习近平将不得不同其他十五个国家的领导人分享拜登的宝贵时间。
然而在旧金山，这位中国党和国家领导人却可以一人独享美国总统以及世界舆论的关注。拜习之间的会谈持续了大约四个小时，比一年前巴厘岛的会晤长出大约一个小时。中国人将这类认可称之为'给面子'。有鉴于此，拜登在会晤后的新闻发布会上，再次称习近平为独裁者，想必会令中国政府很不开心。因为在中国宣传机器看来，本次峰会再次凸显了中国在国际政治舞台上'负责任世界大国'的形象，正如习近平所一再强调的那样。这样的信息既要传递给国际社会，也要传递给国内民众。
作为世界第二大经济体，目前的经济窘境不仅使中国的大国形象蒙受损失，国内民众的不满情绪也在与日俱增。而在这种大背景下，打造习近平在旧金山的强人形象，对中共来说至关重要：看呐，就连超级大国美国也在极力讨好我们的领袖。"
对于日趋紧张的台海局势，拜习会上并未达成任何共识。图为今年九月，中台军舰在台海近距离对峙。
评论写道，为了本次峰会，习近平至少在纸面上做出了一些让步，比如恢复军事交流、共同打击毒品犯罪等等。但在台海及南中国海等核心问题上，中美双方并没有取得任何突破。
"当前的经济困境、许多西方国家对中国的批评立场，令意识形态至上的习近平态度似乎变得温和了一些。也许中国政府期望，美国语气趋缓后，其各个盟友的对华立场也会有所软化。中方的如意算盘能否得逞，今年12月北京的中欧峰会上就会得到展现。
然而，中国领导人现在所表现出的妥协意愿并不应该掩盖这样一个事实，即习近平正在追求的目标是进一步扩大中国在全球的影响力，并最终结束美国在全球的主导地位。"
柏林出版的《每日镜报》发表评论称，美国总统拜登在拜习会后再度称中国党和国家了习近平为"独裁者"。这样的称号是否符合外交礼仪有待商榷，但却形象地说明了中美两国的巨大差异：
"在气候保护方面毫无进展。拜登根本没有提及这个话题，尽管气候保护才是中美双方货真价实的'共同利益'。曾几何时，拜登曾将气候保护作为美国外交政策的核心内容，但这一切显然已经时过境迁。白宫发布的峰会简报中，气候保护同人工智能一样，都只是被一笔带过。
对于乌克兰、中东、南中国海以及印太等一系列冲突热点，也基本没有取得任何进展。指望中美在这些迫在眉睫的紧要问题上达成共识，显然是不切实际的奢望。
有鉴于此，此次峰会唯一的突破，就是中美双方恢复了对话。考虑到世界当前面临着一系列迫在眉睫的紧要问题，而中美双方却只取得了最低程度的共识，很多人会对峰会感到失望，但峰会本身就是一种突破。“
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图说旧金山拜习会
抵达旧金山
11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。
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图说旧金山拜习会
相隔一年之后的“拜习会”
当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。
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图说旧金山拜习会
旧金山面貌一新
为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。
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图说旧金山拜习会
拜习对“美中竞争”解释不同
拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”
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图说旧金山拜习会
斐洛里庄园
美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。
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图说旧金山拜习会
红旗和野兽
中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。
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图说旧金山拜习会
拜登单独举行新闻发布会
会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。
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图说旧金山拜习会
美国商界晚宴
习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”
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图说旧金山拜习会
美国商界大巨头云集
据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”