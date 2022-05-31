德语媒体：中美两国相互比烂?

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《焦点杂志》以"美国回归，是因为中国只照搬了美国最坏的一面"为题，刊发了由德国政治学者Alexander Görlach撰写的专栏评论。文章指出，现在众多国家纷纷重新投奔美国，不过是因为发现中国更烂而已。作者希望美国尽快改进其自身民主制度的缺陷，巩固西方价值观。

"像脱钩俄罗斯一样脱钩中国，如今已经不再是说说而已，而是俨然成为了全球经济的唯一选项，美国、日本、台湾已经在贯彻这一战略。然而，尽管脱钩中国、降低对专制国家的依赖非常必要，但是这一进程将意味着1945年后国际秩序的思想内核的破产。美国正是凭借着这一思想内核成为超级大国。"

"在二战后的国际秩序中，不论是在大西洋两岸，还是在亚太地区，都遵循着一个简单的准则：经济合作奠定文化交流以及共同政治的根基。经济、文化、政治是每一个民主政体、每一个自由社会的三大核心要素。从西班牙到韩国，但凡这条准则奏效的地方，都实现了从专制到民主的转变。"

"在这一过程中，民主被诠释为美国的社会治理模式。这种资本主义与民主制度联姻的模式，更加侧重于经济方面。与之相比，欧洲模式更侧重社会和政治领域。早在19世纪，德意志帝国首相俾斯麦就已经意识到，无法在资本主义不受监管的情况下治理国家。与美国模式不同，德国的社会市场经济模式会出于维护公共利益而将医疗、教育等行业排除于市场经济之外，并且为经济制订监管规则，还运用社会福利的手段来解决民众的困难。在当代的民主化进程中，这种模式也可以得到成功运用。"

"中国和美国的政治模式截然不同----顺便提一句：即便是最糟糕的民主，也胜过'最好的'专制。但是令人诧异的是，中美两国社会都面临着相同的问题。这是因为，中国也采纳和美国相似的经济体系，也就是'疯狂的资本主义'。"

"改革家邓小平当年就曾说过，中国要让一部分人先富起来，让'先富带动后富'，从而最终实现共同富裕。这和美国共和党提倡的'涓滴效应'非常相似，他们认为，为富得流油的大企业减税，最终也会惠及下层的普通劳动者。目前已经有足够的证据驳斥了这种效应。"

文章接着指出，如今的中美两国有着相似的贫富差距；辅佐过三代中国最高领导人的政治学教授王沪宁早在80年代访学美国时就留意到贫富差距问题。不过，王沪宁当时在其学术著作中将其归咎于美国的自由和民主，后来从政后，也始终大力反对自由民主模式，并且在习近平治下获得了最为积极的回应。"中国如今在国际舞台上日益孤立，其根本原因就是王沪宁的这一错误论断。尽管美国民主在很多方面就是一场闹剧，但是凭借其自由秩序，美国依然有实力去克服每一场危机。"

作者认为，中国照抄了美国模式中最糟糕的部分，还错误理解了美国的强权思维；真正让美国获得自由世界领袖地位的并非是美国的经济实力，而是其主导建立了基于人权、法治的国际秩序。"现在，需要依靠自由国际秩序的参与者来打造一个可持续的经济体系，它不应仅仅强调经济增长、依赖掠夺自然资源，而是应该注重保护劳工权益。"

"越来越多的民众以及政府认识到，中国无意参与打造这一新体系。中国外长王毅没能说服10个南太平洋岛国签署一份合作协议，就是一个例证。中国宣称，合作协议旨在推动地区发展，但这些国家不愿相信中国的这一表态。他们更担心，北京想在南太平洋竖立霸权，这会限制他们的主权。"

文章最后指出，如今众多国家日益亲美，并非是因为美国有多好，而是意识到中国的危险。对于美国而言，这只能解决一时的问题，"如果美国想长久地当好自由世界领袖、成为比中国更有吸引力的选项，美国就必须尽快修理自己的民主体制，并予以完善。"

柏林出版的《每日镜报》以"市场经济在面对气候、战争、疫情时失灵"为题，刊登了由曾经担任德国环境部长的绿党政治家特里廷(Jürgen Trittin)撰写的客席评论。作者担心地指出，美国想通过乌克兰战争来让俄罗斯长期失血，但这会严重伤害乌克兰，到头来地赢家既不会是美国，更不会是欧洲，反而会是中国。

"政治上，中国领导层不得不谨慎行事。'腐朽'的西方并没有像他们所期待的那样，反而团结起来将俄罗斯剔除出了西方市场。这迫使北京重新考虑与俄罗斯'永无止境'的友谊。中国现在游走于口头支持普京'特别军事行动'与主动配合对俄制裁之间，竭力避免西方怀疑自己正在绕开制裁。"

作者指出，在这一背景下，欧盟应当积极打造"全球化2.0"，在确保自由市场经济原则的前提下，就气候、人权设立一套监管规则。同时也必须意识到，2024年美国大选后重回特朗普模式也并非不可能。"美国现在是伙伴，但也可能很快让欧洲人感觉'比中国还要糟糕'。为了应对这种局面，欧洲必须更加具有韧性，需要通过政治经济合作以及重建自主的产业来实现这一点。"

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