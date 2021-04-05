德语媒体：中欧俄相争，谁人得渔利？

(德国之声中文网)塞尔维亚政府宣布为全民提供免费的疫苗接种，就连外国人也可以前往塞尔维亚打疫苗。消息引起《世界报》的关注，该媒体发表的一篇文章写道：“塞尔维亚并非是单纯的慷慨无私。把阿斯利康疫苗给外国人，只是因为这款疫苗不受本国民众欢迎。塞尔维亚人更愿意打俄罗斯和中国疫苗。而该国新冠疫苗数量充裕。因为在疫情初期，塞尔维亚总统武契奇就在莫斯科和北京定下疫苗大单。长达数年周旋在欧盟、俄罗斯和中国之间的战略，如今已开花结果。三方都在争夺在巴尔干地区的影响力。”

作者 Gregor Schwung指出，武契奇的目标是让这种状态继续下去。只要三股势力都在努力争取，他就可以坐享政治上的利益：“其他巴尔干国家的民众大规模接种疫苗就是一个很好的例子。 疫苗的普及让武契奇在国内政治中把自己塑造成一个成功的危机管理者。该国是欧洲疫苗接种率最高的国家之一。同时，总统可以提升塞尔维亚的地区角色，并在巴尔干民众中树立形象。”

《疫苗就是权力》（Impfen ist Macht）的文章指出，塞中友谊迎来高峰：“双方缘起起于上世纪90年代，当时中国反对北约驻科索沃特派团，不像德国等一些国家，北京至今也不承认科索沃独立。作为回报，贝尔格莱德始终站在北京身后。台湾、香港或维吾尔人的命运，中国可以信任塞尔维亚的支持。如果塞尔维亚加入欧盟，这将变得更加有价值。也正因如此，塞尔维亚反对派坚信，北京正在长期利用该国扩张权力。”

除了中国之外，俄罗斯也愿意向塞尔维亚示好，因为巴尔干地区也是俄罗斯一个重要的地缘战略区。不过文章指出，与欧盟相比，俄罗斯和中国除了高调交付疫苗之外，为塞尔维亚做的并不多：“北京只是第五大发展援助国，过去11年，北京的发展援助额为600万欧元。俄罗斯的援金数额并不公开，据信，莫斯科主要是提供贷款。排在第一位的其实是欧盟，仅2014年至2020年就援助了15亿欧元。但塞尔维亚显然没有意识到这一点。根据民调，塞尔维亚民众认为，中国和俄罗斯是更大的援助国。”

文章写道：“对于欧盟来说，这不仅仅是一场公关危机。它可能会逐渐失去在巴尔干地区的影响力。虽然欧盟的援助支持更多，但塞尔维亚更欢迎来自中国和俄罗斯的资金。”

作者表示，如果欧盟对塞尔维亚关闭大门，那么这个国家将加入中俄阵营，巴尔干地区将失去一个稳定器。“武契奇想通过给外国人接种疫苗扩大他在该地区的影响力，此举被容忍，因为布鲁塞尔最不想看到的是巴尔干地区的混乱。”



与绿色环保的理念相反，导致污染的煤炭能源在中国再次抬头。"全球能源监测 „组织数据，中国去年新增煤电机组为3800万千瓦：“这相当于全球范围内新增煤电机组的四分之三以上。此外，中国当局2020年前三季度还批准了再建2700万千瓦的煤电机组。”

《明镜周刊》指出，通过这种方式，中国领导层正在扩大其化石能源基础设施。这篇题为“煤炭在中国回归”（Kohle-Comeback in China）的文章指出，中国发出2060年实现气候中立的承诺。去年中国也明显加快了可再生能源的扩张速度。不过文章援引德国商业银行(Commerzbank)商品分析师拉姆布雷克特(Barbara Lambrecht)认为：“短期内燃煤发电的使用趋势不会逆转。”中国对电力的需求持续增长，也大力推进交通电力化。



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