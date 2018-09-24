德语媒体：中梵协议的“初步成果”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》引述意大利日报La Stampa旗下的新闻网站"梵蒂冈内部通讯"（Vatican Insider）消息，称两名中国主教--杨晓亭和郭金才将参加10月3日在梵蒂冈开幕的以青年为主题的世界主教会议。

文章写道："郭金才属于忠于政权的'天主教爱国会'去年在未经梵蒂冈批准的情况下就职的7名主教之一，后被教宗绝罚（逐出教会）。上周六（9月22日），梵蒂冈与北京签署有关主教任命的临时协议后，教宗方济各取消了对这些主教的绝罚，此外还承认了2010年由北京单方面成立、此后由郭金才任主教的承德教区。郭金才主教是迄今不被教宗承认的中国主教团秘书长，也是人大代表。根据（天主教）教会法，主教原本被禁止行使政治职务。"

文章写道："教宗约翰·保罗二世以及本笃十六世任内，曾于1998年和2005年邀请中国主教前往罗马参加世界主教会议，但当时中国主教未获准出境。此次两名中国主教参加主教会议，在梵蒂冈被评价为与北京协定的第一个成功。方济各在周三发表的一封信中呼吁中国天主教徒团结、和解。同时，他也提醒中国天主教徒和政治领导层向团结进一步迈进，并请求政权'以信任、勇气和远见'继续开始的对话。"

特朗普周三在联合国安理会

"严重指责"

《法兰克福汇报》的另一篇报道聚焦美国总统特朗普在联合国安理会对北京"干预美国大选"的指责。文章写道："这是一个严重的指责。"

在推特上，特朗普称，中国的宣传机构在艾奥瓦州的一份日报上登出4页的广告附页，为中国在贸易冲突中的立场争取支持："中国在Des Moines Register等报纸上放宣传广告，看上去像新闻。这是因为我们在贸易上打击他们，开放市场，等这过去之后，农民们会大赚一笔！"

文章写道："特朗普所提及的附页是党报〈中国日报〉设定的，……其内容包括美国大豆农民因'总统愚蠢的后果'陷入困境。一篇题为〈在艾奥瓦的有趣日子〉的文章回忆了1985年习 近平对该州为期3天的访问，当时他还是地方官员。另一篇文章提出，北京可以为世界树立一个榜样。"

文章写道："〈中国日报〉的附页在艾奥瓦州发表，并非偶然。作为对美国关税的回应，北京以特朗普铁杆选民所在地区的产品为目标。这包括艾奥瓦州的大豆。近日，中国官媒不断发表对美国农民的采访，他们宣泄对特朗普关税政策的愤怒。与之相左的观点在北京却不被允许。

"这位总统在联合国安理会对中国的开火或许还只是个前奏。据报道，华盛顿一名政府工作人员称，北京试图施加的影响包括网络战术、宣传以及威胁批评者、奖励商人和学者亲北京的行为。这名工作人员称，接下来的日子将公开迄今被定为保密的文件，以证实这些做法。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点