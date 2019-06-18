德语媒体：中朝关系谁是老大？

本周四，中国国家主席习近平"应邀"访问朝鲜。问题在于，习近平很早以前就已收到了邀请，为何偏偏选择此刻出行实在耐人寻味。

（德国之声中文网）这是14年以来，中国最高领导人首次访问平壤。《南德意志报》文章认为，习近平此番朝鲜之行，一方面是要理顺同平壤的关系，另一方面也是为了对美谈判中获得更多筹码。这篇题为《弄清楚谁是老大》的文章写道：

"中国领导人已经14年没有访问过平壤了。而尽管受到制裁，过去15个月里，金正恩已经四次出访中国。就此，习近平已经充分展示了中朝关系的实质：朝鲜是有求于中国的小弟，中国则要求获得老大地位。

今年二月，特朗普和金正恩的河内会谈以失败告终后，中国一直采取旁观立场。尤其令人意外的是，当时金正恩乘坐火车从河内返回朝鲜途径大半个中国，习近平却并没有同他举行会晤。而现在，中国显然认为采取主动的时机成熟了，选择日本G20峰会前几天出访朝鲜，绝非偶然。在日本期间，习近平将同发起贸易战的特朗普举行会晤。韩国媒体推测，习近平试图对特朗普打'朝鲜牌'，帮助美国重启去核化进程，而作为回报，美国则须在贸易战中做出让步。首尔发行的《韩民族日报》写道，很明显，习近平本次出访平壤并不像他历届前任那样仅仅是为了突显'友谊外交'，而更多的是出于地缘政治的需要。否则，他不会仅在朝鲜逗留两天。"

文章写道，官方宣传里所说的"唇齿相依"的中朝友谊，事实上，早已不复存在。

"事实上，当年金日成就已对中国充满了戒备，一直试图和中国保持距离。尽管全凭毛泽东派出军队参与朝鲜战争，金日成政权才得以幸存，但金的宣传机器对中国的功劳却避而不谈。直到今天，情况仍然如此：朝鲜人完全不知道，他们的国家能存在至今，自始至终都归功于中国。朝鲜方面对中国毫无好感可言。尤其是金正恩的父亲金正日一直试图让两大邻国相互争斗，从而使朝鲜能够减少对中国的依赖。

金正恩本人期望，习近平能够促成对朝制裁的放松。北京主张，朝鲜以逐步去核化换取国际社会相应地放松制裁。韩国总统府发言人高旼廷对习近平的朝鲜之行表示乐观。他说，习近平的朝鲜之行会推进和平进程，从而提升举行下一轮朝韩峰会的机会。"

中国国家主席习近平到访平壤之际，德国经济部长阿尔特迈尔也将访问北京，而他的中国之行也同当前的中美贸易争端有着直接关系。《法兰克福汇报》以《阿尔特迈尔的艰巨使命》为题报道了德国经济部长今年的第二次北京之行。文章写道：

德国经济部长本次访华任务艰巨

"两个超级大国间的贸易之争早于对德国企业造成了影响。受不安全因素的影响，中国作为世界最大汽车市场的销量已经明显下滑。除此之外，特朗普还将华为列入黑名单，因此美国企业将不能继续向这家位于深圳的中国企业出口产品。德国慕尼黑的芯片企业英飞利已宣布，将部分停止对华为的供货。其他德指DAX企业也对本报表示，他们将重新审核对华业务，以避免违反美国的禁令。

"这样一来，德国经济部长就陷入了两难境地。虽然阿尔特迈尔也对特朗普的政策持批评态度，但他绝不会和中国人联合起来共同对付美国。因为，柏林不会轻易质疑跨大西洋盟友关系。也正因为如此，阿尔特迈尔访华结束后，将立即前往美国。这是他以德国经济部长身份第二次访问美国，去年任命后不久，阿尔特迈尔就曾访问过华盛顿。

在中国的会谈中，阿尔特迈尔最感兴趣的话题之一可能是，作为对华盛顿的报复，中国商业部会将哪些企业列入黑名单。

中国商业部迄今为止不愿透露细节，只是说惩罚一些阻碍中国发展的、"不可靠"的企业和个人。理论上，这也有可能是指那些服从美国出口禁令不再继续向中国企业供货的德国公司。"

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