德语媒体：中日关系面临新转机？

为了纪念《中日和平友好条约》签署四十周年，日本首相安倍晋三开始了2011年以来的首次访华行程。截至周六（10月27日），安倍将会晤中国一系列重要政治家。柏林出版的左翼报刊《新德意志报》指出，尽管中日双方民众互相心存芥蒂，但美国的政策却迫使两国政府不得不改善关系。这篇题为《中日关系面临新转机？》的报道写道：

"一项民意调查显示，目前大多数中国人认为中日关系正在向好的方向发展。不过需要指出的是，86%的日本人对中国存在'不好的印象。'而近80%的中国人则认为，日本对中国构成了军事威胁。也就是说，双方民意都对对方有一些保留，而这也是历史原因和现实政治在民意中的真实写照。今年五月，中国总理李克强对日本的访问，结束了双边关系历时8年的沉默期，而继符拉迪沃斯托克'远东经济论坛'期间习近平同安倍的会晤之后，中日双方又将举行一次最高层面的会晤。

"中日双边关系的核心是经济贸易。日本是中国继美国、欧盟以及东盟之后的第四大贸易伙伴，而中国则是日本最大的贸易伙伴。双方2017年贸易总额为3029亿美元。相比之下，日美贸易总额则只有2040亿美元，日方顺差为680亿美元。"

不过，日中经贸往来热络的同时，双边政治关系的"不景气"也是不争的事实。文章接着写道："

"问题的关键在于，日本能够在多大程度上自行决定对华关系。美国总统特朗普实施破坏性政策的目的，就是不允许其重要亚洲盟友改善同中国的关系，并在经济上孤立中国。日本对此则持审慎立场。前不久一位匿名政府官员在《京都新闻》上表示，东京不愿意'让中美摩擦对国际秩序造成损害'。"

该报接着写道，2000年以来，通过"中国东盟自由贸易协定"、"一带一路倡议"以及"上海合作组织"，中国成功地提升了本国的政治经济影响力。有鉴于此，日本正面临着一项抉择："日本现在必须要搞清楚，自身应如何参与到这一复杂的发展进程中。日本应摆脱特朗普的紧箍咒和西方的优越感，参与到地缘政治新格局的构建过程中。"

中国经济增速放缓绝非偶然

中国方面将本年度的经济增长预期下调至6.6%。这是过去几十年来，中国经济增速最低的一次。德国《时报》周报发表评论文章称，中国经济增速下调绝非偶然，而是注定要发生的事情。并告诫那些"期望或担心中国会超过美国成为全球第一大经济体的人们，还需耐心等待。"评论写道：

"到本世纪中期，中国将由8亿就业人口养活4亿非就业人口，这是该国为计划生育政策付出的代价。另外一个代价则是人口老龄化问题，届时中国将拥有工业国家中最大的老龄化社会，而美国则将是继印度之后最年轻的国家，因为该国拥有较高的出生率，年轻的移民也会源源不断地涌入该国，因此会保持老年人消费，年轻人生产的均衡。如果没有移民移民，那么不愿生育的欧洲人也将面临同样的命运。但是，中国和日本却完全没有开放边境、引入移民的迹象。

而中国最严重的问题则是政治问题。很多西方人对中国专制政治下的现代化道路惊叹不已，如同他们当年对斯大林治下强制工业化的成功赞不绝口一样。但是，苏联在存在74年之后土崩瓦解。目前，中国的中产阶级在不断发展壮大，如果习近平继续收紧其专制政治的缰绳，未来想必不会非常和谐。1989年天安门民主运动遭残暴镇压后，中国经济也曾一度跌入深渊，1966年至1976年的文革期间，中国经济更是面临崩溃。人有钱了，就会变得任性。中国的历史告诉我们: 民众总是会表现得很驯服，直到下一次暴动和内战的爆发。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点