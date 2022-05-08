德语媒体：中国高层的政策不再理性？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为"中国忧其稳定" （China fürchtet um Stabilität）的文章，记者注意到几天前中国领导人习近平就新冠防疫工作的指示口气不容置疑：

“即便从中国的标准看，共产党上周末用来捍卫其清零政策的言辞，听起来都令人生畏。以习近平为首的中共中央政治局常委会强调，‘同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行’要‘坚决作斗争’"。

习主席难道有不为公众所知的强有力的对手？中国欧盟商会的主席伍特克（Jörg Wuttke）认为并不是这样，他说，当局要面对的是防疫封城措施的灾难性后果，它有可能把这个国家拉入经济衰退。‘这个表态首先针对的是国务院，后者在担忧经济形势。而党则更在乎自己的声望，这并不是一场真正的权力斗争。’

上周六，国务院总理李克强确实用严重的口吻，对国内可能出现的大规模失业发出了警告，称当前就业形势‘复杂严峻’。他指出，政府必须落实'就业优先'措施，扶持小企业和互联网经济，向失业人员发放补助金，以保持社会稳定。”

中国近期发布的一系列经济数据令人担忧，同时封控措施给百姓民生带来的困苦还在增加。在华美国和欧盟商会的企业问卷结果显示，相当一部分外企对投资中国的信心大减。作者以欧盟企业为例写道：

“目前还仅有四分之一的企业表示，计划将投资转移向其它国家。但已有四分之三的企业表示，中国作为投资地点的吸引力已经降低。伍特克说，过去中国的政策一直是'理性'的，而现在，领导层变得完全难以预测。‘后果是，经济一落千丈。’”

昔日德国殖民地，明日中国海军基地？

在美中在印太地区地缘政治角力的背景下，中国与南太平洋岛国所罗门群岛签署安全协议，也引起德国媒体的注意。《时代》在线刊登前主编索默尔（Theo Sommer）的专栏分析提问：这个德国在南太平洋的前殖民地会成为中国的海军基地吗？

所罗门群岛首都Honiara

“迄今中国在海外仅有一个军事基地，2017年在非洲之角的吉布提设立。那里最多可驻扎1000名士兵。今年4月，中国与所罗门群岛签署安全合作协议，旨在为维护公共秩序、保护生命财产安全和人道主义援助做出贡献。根据公开的协议文本，中国海军也将获准在这里起降和获取补给。尽管总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）否认，协议允许中国在该国建立海军基地，但称迄今与澳大利亚之间的安全议定已不再‘适宜’。

不仅美国、澳大利亚和新西兰，日本也对最近在印太地区发生的这一幕‘大猎获’（Great Game）深表担忧。北京领导人迄今主要通过提供贷款、投资和其它经济利诱，在其新丝绸之路的进程下扩大了影响力。现在是要改变行事方法，改由通过军事协助来赢得朋友或盟友了吗？”

作者指出，所罗门群岛曾是台湾的邦交国，2019年与中国建交。“自此，它成为中国全球网络的一个组成部分。中国与所罗门群岛的协议被许多专家视为中国走向在全球扩张其军事存在的一个步骤。这个德国昔日的殖民地将朝什么方向发展，值得人们瞩目。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。