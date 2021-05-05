德语媒体：中国高层”严重失算“

（德国之声中文网）“时代在线”写道，“欧盟和中国之间的投资协议将推迟较长时间。欧盟重要议员认为，直到和中国领导层的关系缓和，有关工作才会重启。通过协议加深欧中经济关系的目标因此将无限期推迟。造成双方关系紧张的背景包括北京对欧盟议员采取的措施。”

文章回顾到，欧盟3月宣布制裁四名新疆官员，作为反应，北京也宣布制裁欧盟政治家和学者。但是，“和欧盟象征性的措施相比，北京做出的制裁议员和独立学者的反应不成比例”。在制裁名单上的德国绿党政治家比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）表示，“中国领导层制裁欧盟代表是‘ 严重失算’，给去年12月将欧洲和投资协议作为头等大事的习近平带来‘个人尴尬’”。他说，尽管得到德国总理默克尔和法国总统马克龙的大力支持，习仍然没有达到自己的目的。

报道还援引欧盟贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）说，该协议是默克尔和马克龙没有和欧盟其它国家进行理性磋商前策划的，现在却进了冰箱，在今后两年里“几乎没有任何机会”，“尤其是如果对同事们的制裁仍然继续的话”。

文章写道，“该协议的基本理念是重要的，旨在保障双方在对方市场有稳定的框架条件。但批评声很快高涨，因为北京只开放自己的部分市场，而受到国家补贴的中国企业在欧盟却可以继续自由行动。此外，该计划因香港的状况以及关于人权的指责受到批评。而上一任和现任美国政府都对此表示反对。”

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



抗疫认可度不会影响民主长期的合法性

《明镜在线》关注了民调机构Latana的民主认知指数调查。这项由民主联盟基金会委托的调查显示，36%的德国人认为美国的影响对德国主构成较大威胁，29%的德国人认为俄罗斯的影响对德国构成较大威胁。

文章写道，“民主联盟总监帕雷罗-普莱斯纳(Jonas Parello-Plesner)向《明镜》表示，毫无疑问，前总统特朗普的任期长期损害了欧洲民主伙伴的信任。但也可与看出拜登效应。与2020年春的民主认知指数相比，对美国持积极看法者增加了20%。”

调查还显示，不到一半的德国人对本国的新冠疫情危机处理感到满意，去年这一数字为超过70%。欧洲各国情况和德国相似，但在亚洲国家，四分之三的人对政府感到满意。此外，虽然对抗疫措施的不满在全球范围内都有所增加。但在民主国家的认可度（51%）明显低于在非民主国家的认可度（65%）。文章写道：

“帕雷罗-普莱斯纳认为，这并不导致长期的合法性问题：东南亚的民主国家，比如日本、韩国或者台湾，对付疫情至少和中国等国一样有效，并且没有使用非民主的机制。此外，调查显示，大约81%的受调查者认为，他们认为自己的国家实行民主很重要。”

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